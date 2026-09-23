Тръмп за сделка с Иран: Моментът настъпи

Това стана ясно по време на срещата на американския президент с регионални лидери
Според Доналд Тръмп е настъпил моментът за сделка с Иран. Това стана ясно по време на срещата на американския президент с регионални лидери, и минути след като в речта си пред общото събрание на ООН заплаши Техеран с пълно унищожение и отново повтори, че Вашингтон няма да пусне Иран да има ядрено оръжие. Стана ясно, че в кулоарите на формата са разговаряли делегации на Съединените щати и Иран.
По-рано през седмицата Техеран представи условията за край на военните действия, сред които размразяване на ирански активи и отваряне на Ормузкия проток.
Днес, пред общото събрание на ООН реч ще произнесе иранският президент Масуд Пезешкиан.
Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Стив и Джаред имаха много продуктивна среща днес с медиатори на Иран. Само медиатори. Да видим какво ще се получи. Водят разговори от известно време, но мисля, че е настъпил моментът за сделка. Това чуваме от всички."