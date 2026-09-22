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Франция се изправя срещу Румъния, Полша среща Германия на четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026 в София

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Двубоят Франция - Румъния е от 16:00 ч., а Полша и Германия играят от 19:00.

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На 22 септември ще се изиграят двата четвъртфинала от ЕвроВолей 2026 в „Арена 8888“ в София.

В първия мач от програмата за деня Франция среща Румъния от 16:00 часа.

Олимпийският шампион Франция се класира без особени проблеми четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026. Селекцията на Андреа Джани победи категорично Португалия с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Така представителите на "петлите" достигнаха за пореден път до Топ 8 на шампионата на Стария континент. Португалия отпадно, но записа едно от най-позитивните си представяния досега.

Румъния поднесе приятната изненада на ЕвроВолей 2026, като намери място в Топ 8 на надпреварата. Волейболистите на Сержиу Станчу надиграха Украйна 3:0 (25:22, 25:21, 30:28).

Представителите на северната съседка затвърждават възходящата си линия от 2023 г. насам, когато завършиха седми. Съставът на Украйна отпада от по-нататъшна надпревара.

Вторият сблъсък противопоставя Полша и Германия.

На осминафиналите европейските шампиони се наложиха над Латвия с категоричното 3:0 гейма.

Германия отстрани България с 3:2 след драматичен обрат.

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Мачът Полша - Германия ще започне в 19:00 часа.

Другите два четвъртфинала от ЕвроВолей 2026 ще се изиграят утре в Торино, Италия.

В тях един срещу друг излизат Белгия и Словения от 18:00 ч. и домакина Италия и Финландия от 23:05 ч.

След приключването на четвъртфиналите, първенството продължава в Милано, където ще се изиграят полуфиналите (на 25 септември) и мачовете за медалите (на 26 септември).

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