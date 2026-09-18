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България оглави класацията по посещаемост на Евроволей 2026

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Спорт
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Средно 10 862 зрители гледаха мачовете на националите в София, а драматичната победа над Полша постави рекорда на първенството с 13 186 души

България оглави класацията по посещаемост на Евроволей 2026
Снимка: Startphoto.bg
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България е лидер по посещаемост след края на груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже. Официалните данни на CEV показват, че мачовете на националния отбор в София са събрали най-много зрители сред всички 24 участници на Евроволей 2026.

Петте срещи на България срещу Република Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша са били наблюдавани от общо 54 310 зрители, или средно по 10 862 души на двубой.

Върховото постижение на първенството също принадлежи на София. Драматичната победа на България над Полша с 3:2 гейма на 16 септември е привлякла 13 186 зрители, което я прави най-посетения мач от груповата фаза.

На второ място по посещаемост на отделен двубой е срещата Финландия – Белгия в Тампере, гледана от 12 338 души. Третата позиция отново е за мач на българския национален отбор – срещу Украйна, когато по трибуните в "Арена 8888 София“ са били 11 689 зрители.

Силният интерес към представянето на националите се потвърждава и от факта, че всички пет мача на България попадат сред десетте най-посетени срещи на Евроволей 2026.

Най-близо до българските показатели е Финландия. Петте срещи на домакините в Тампере са привлекли общо 45 769 души, което прави средно по 9154 зрители на мач.

В Италия най-голям интерес в груповата фаза е предизвикал откриващият мач на домакините на "Пиаца дел Плебишито“ в Неапол с 5914 зрители. Срещата Италия – Словения в Модена е била наблюдавана от 4798 души, а Италия – Чехия от 4487.

В Клуж-Напока най-посетен е успехът на Румъния над Франция с 3:2 пред 5350 зрители. Следват двубоите на румънците срещу Германия с 4382 и Турция с 3875 души по трибуните.

След приключването на груповата фаза Евроволей 2026 продължава с елиминациите в България и Италия. София ще приеме четири осминафинала на 19 и 20 септември, както и два четвъртфинала на 22 септември. Другата част от осминафиналите и четвъртфиналите ще се проведе в Торино, а Милано ще бъде домакин на полуфиналите и срещите за медалите.

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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