Румъния сътвори чудо у дома и победи олимпийския шампион Франция на ЕвроВолей

Румъния поднесе огромната сензация на ЕвроВолей 2026, като победи олимпийския шампион Франция с 3:2 гейма (25:16, 27:25, 20:25, 33:35, 12:15) в последния мач от Група D. Срещата се игра в Клуж-Напока, Румъния, един от съдомакините на шампионата. Румънците сътвориха невероятен обрат, след като изоставаха с 0:2 гейма.

Франция влезе в мача с осигурено първо място в групата, а Андреа Джани използва възможността да гласува доверие на различни състезатели. В продължение на два гейма този ход изглеждаше напълно успешен. Франция поведе с 2:0 и изглеждаше на път да завърши груповата фаза без загуба. Румъния обаче имаше други планове.

Възпитаниците на Серджиу Станку вдигнаха оборотите и с подкрепата от публиката, те превърнаха срещата, която изглеждаше лесна за лидерите в групата – в битка, решила се в тайбрек. Четвъртият гейм бе истински трилър и завърши при инфарктното 35:33 в полза на северните ни съседи.

„Искам да поздравя момчетата, защото това е петият ни мач за няколко дни, а те преодоляха умората и всичко останало“, каза селекционерът.

„Не е лесно да победиш в пет гейма двукратен олимпийски шампион“, добави той.

Андреа Джани остана доволен от приноса на играчите, включени в стартовия състав, но по-малко удовлетворен от моментите, в които Франция имаше възможност да приключи мача.

„Подготвихме се добре за мача и според мен резервните играчи се включиха успешно. Водехме с 2:0 гейма. Но когато играта се отвори, особено в четвъртия гейм, имахме възможност да затворим мача. Това е аспектът, в който трябва да се подобрим и да си вземем поука“, заяви селекционерът на "сините".

Френският треньор акцентира върху изпълнението на начален удар, посрещането, атаката и блокадата в тези решителни моменти, като подчерта, че целият състав трябва да бъде способен да поема отговорност.

„Отборът трябва да играе и да печели, независимо дали си резерва. Ако използваш едни и същи играчи всеки път, накрая може да се окажеш с двама или трима контузени състезатели. Играчите се нуждаят от ритъм. Такива мачове са необходими. Аз им давам шанс и им гласувам доверие, като им възлагам отговорност“, обясни той.

Така Франция завърши група D с 4 победи и 1 поражение, и ще играе на осминафиналите с Португалия на 20 септември, неделя в "Арена 8888" в София. Румъния, която завърши на трета позиция в групата си с 3 победи и 2 загуби ще спори с Украйна три часа по-рано.

България също е на осминафинал, където се изправя срещу Германия на 19 септември, събота от 19:00 ч. В другия мач Полша играе с Латвия от 16:00.