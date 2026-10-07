Във Франция се надяват Андреа Джани да остане начело на националния тим по волейбол

Франция иска да задържи селекционера Андреа Джани до 2028 г. заяви президентът на федерацията Ерик Танги. Италианският специалист изведе отбора до олимпийско злато на Игрите в Париж 2024, а преди повече от седмица спечели сребърен медал на ЕвроВолей с обновен състав.

"Както е обичайно в тази среда, договорите са от типа две години плюс две години опция. Очевидно се надяваме, че Андреа Джани ще продължи до 2028 г. Надявам се не само аз, всички се надяват. Той е треньор, който дойде в ситуация, която не беше особено лесна, като се има предвид, че с националните отбори, които преди това беше тренирал, не беше спечелил много титли", обясни президентът на френската федерация по волейбол.

"Джани пое френския национален отбор, който вече беше олимпийски шампион в настоящия цикъл и въпреки това: спечелихме два пъти ВНЛ, титла на Олимпийските игри и сега сребърен медал на европейското първенство. Затова пътешествието на Андреа Джани е изключително – той вече е допринесъл за написването на най-красивите страници в историята на френския волейбол. Надявам се споразумението да се осъществи. Надявам се да иска да остане, защото ние искаме да остане", заяви Танги.