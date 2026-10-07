БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:12 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Започна Консултативният съвет за национална сигурност *** Темата е атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Във Франция се надяват Андреа Джани да остане начело на националния тим по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

"Пътешествието на Андреа Джани е изключително – той вече е допринесъл за написването на най-красивите страници в историята на френския волейбол. Надявам се да иска да остане, защото ние искаме да остане", заяви президентът на френската волейболна федерация Ерик Танги. 

Слушай новината

Франция иска да задържи селекционера Андреа Джани до 2028 г. заяви президентът на федерацията Ерик Танги. Италианският специалист изведе отбора до олимпийско злато на Игрите в Париж 2024, а преди повече от седмица спечели сребърен медал на ЕвроВолей с обновен състав.

"Както е обичайно в тази среда, договорите са от типа две години плюс две години опция. Очевидно се надяваме, че Андреа Джани ще продължи до 2028 г. Надявам се не само аз, всички се надяват. Той е треньор, който дойде в ситуация, която не беше особено лесна, като се има предвид, че с националните отбори, които преди това беше тренирал, не беше спечелил много титли", обясни президентът на френската федерация по волейбол.

"Джани пое френския национален отбор, който вече беше олимпийски шампион в настоящия цикъл и въпреки това: спечелихме два пъти ВНЛ, титла на Олимпийските игри и сега сребърен медал на европейското първенство. Затова пътешествието на Андреа Джани е изключително – той вече е допринесъл за написването на най-красивите страници в историята на френския волейбол. Надявам се споразумението да се осъществи. Надявам се да иска да остане, защото ние искаме да остане", заяви Танги.

Свързани статии:

Без конкуренция! Полша отново е волейболният крал на Европа
Без конкуренция! Полша отново е волейболният крал на Европа
Поляците матираха Франция по пътя към титлата на Евроволей 2026.
Чете се за: 05:37 мин.
Франция надделя над Финландия и се класира за финала на ЕвроВолей
Франция надделя над Финландия и се класира за финала на ЕвроВолей
Матис Ено бе най-резултатен за "петлите" с 21 точки.
Чете се за: 01:52 мин.
#Евроволей 2026 #Андреа Джани

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
1
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби вече са във Варна (СНИМКИ)
2
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби...
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
3
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа
4
Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е...
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
5
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан"
6
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Европейски волейбол

Кучине Лубе Чивитанова с националите Николови представя състава си в понеделник
Кучине Лубе Чивитанова с националите Николови представя състава си в понеделник
Кучине Лубе надигра Чистерна Волей в контрола, Алекс Николов се отличи с 12 точки Кучине Лубе надигра Чистерна Волей в контрола, Алекс Николов се отличи с 12 точки
Чете се за: 01:00 мин.
Успешен дебют за Джанлоренцо Бленджини начело на Нумия Веро Волей (Милано) Успешен дебют за Джанлоренцо Бленджини начело на Нумия Веро Волей (Милано)
Чете се за: 01:10 мин.
Младежкият национал Огнян Христов ще продължи кариерата си в турския елит Младежкият национал Огнян Христов ще продължи кариерата си в турския елит
Чете се за: 01:45 мин.
Франция иска да приеме двубоите от груповата фаза и финалите на европейското по волейбол през 2028 г. Франция иска да приеме двубоите от груповата фаза и финалите на европейското по волейбол през 2028 г.
Чете се за: 02:05 мин.
За първи път: Алекс и Симеон Николови започват да пишат заедно клубната си история За първи път: Алекс и Симеон Николови започват да пишат заедно клубната си история
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Премиерът призова: КСНС да не се превръща в сцена на предизборна демагогия Премиерът призова: КСНС да не се превръща в сцена на предизборна демагогия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан" Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Схемата в Пловдив - източване на НЗОК и НОИ, фалшиви хоспитализации...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
НА ЖИВО: Как продължава подготовката за президентските избори
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Прокурорската колегия номинира Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Регистрираха първия случай на свински грип у нас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ