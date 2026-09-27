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Без конкуренция! Полша отново е волейболният крал на Европа

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 05:37 мин.
Спорт
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Поляците матираха Франция по пътя към титлата на Евроволей 2026.

без конкуренция полша отново волейболният крал европа
Снимка: БГНЕС
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Националният отбор на Полша ликува с титлата на Евроволей 2026 в България, Италия, Финландия и Румъния. Действащите европейски шампиони матираха Франция с 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) на финала, изигран в "Юнипол Форум", Милано.

Селекцията на Никола Гърбич срещна немалко трудности, като това се случи в първия и третия гейм, но след като допусна намаляване на резултата в третата част, в четвъртата затвърди своята доминация срещу състава, воден от Андреа Джани. По този начин поляците подчертаха превъзходството си през целия шампионат, като допуснаха загуба единствено срещу България в груповата фаза.

Европейската титла е втора поредна за "Дружина полска", като отборът стъпи на върха и през 2023 година. Това е общо трето злато в колекцията на полския отбор (б.а. - първото дойде през 2009 г. в Турция), който заслужи и директна квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Поляците се превърнаха във втория тим, който покорява Европа на два поредни шампионата след Италия през 2003 и 2005 г. "Дружина полска" се поздрави с второ злато в последните месеци, тъй като триумфира и в Лигата на нациите в края на август.

От своя страна французите ще трябва да почакат за своята втора титла на Стария континент. "Петлите" се задоволиха със среброто от европейско първенство за първи път след 16-годишна пауза и общо пети път в историята си.


Мощните атаки, особено през центъра, както и солидното сервиране, дадоха тон равностойно начало в откриващия гейм. Блокадата и на двата отбора също работеше, което не даде възможност за взимане на сериозен аванс. Играта ръка за ръка продължи до 23:23, като французите стигнаха до първи геймбол. Символичните отново взеха ключов аванс при 25:24, както и при 26:25. Поляците се измъкнаха на пет поредни пъти и изравняваха резултата. „Дружина полска“ нанесе своя удар при 28:27, стигайки до първи геймбол. Това се случи още при 29:28 и 30:29 за полския отбор, който успя да сложи точка на спора след 31:29.

Символичните гости сервираха убийствено на старта на втората част, а в комбинацията със страхотното посрещане, което действаше безотказно, поведоха с внушителното 17:7. Двукратните олимпийски шампиони трудно даваха отпор срещу своя съперник, който бе стабилен и в атака, и на блокада. Френският начален удар най-сетне заработи и символичните домакини надигнаха глава, стопявайки изоставането си само до 5 точки, но поляците не позволиха повече колебания и затвориха втория гейм с 25:19.

„Петлите“ включиха на друг режим на блокада за начало на третата част, в която на бърза ръка отвориха разлика от 6 точки. Постепенно те намериха верните решения на сервис, посрещане и в атака, заигравайки все по-уверено за актив от 7 точки. „Дружина полска“ даде да се разбере, че няма да развее знамето толкова бързо и напомни за мощното си нападение, с което редуцира изоставането си при 10:14. Символичните домакини се стреснаха от подема на своя съперник и си върнаха преднината от 6 точки. След това френският тим не даде заден ход и затвори гейма с 25:20, за да намали изоставането си в общия резултат до 1:2.

Поляците поставиха силно начало на четвъртата част, като се отскубнаха с 3 точки, изкована чрез добрия начален удар. „Петлите“ върнаха жеста на този елемент и забравиха за лошия старт, стопявайки изоставането си само до точка. Грешки във френския лагер, както и няколко добри атаки, завършени от символичните гости, върнаха спокойствието в техните редици за плюс 6. „Дружина полска“ нямаше спиране, особено на начален удар, откъдето караше двукратните олимпийски шампиони да страдат и поведе с 19:12. Френският тим често грешеше и актуалните европейски първенци стигнаха до геймбол при 24:14. Шампионската точка дойде след блок-аут за крайното 25:16 и крайното 3:1.

Бартломией Болаж се отличи за поляците с 16 точки. Вилфредо Леон и Томаш Форнал забиха по 13, Бартломей Лемански приключи с 12, Камил Семенюк реализира 10.

Матис Ено отговори за французите с 20 точки. Тео Фор блесна с 18, Муса Гей завърши с 10.

#Национален отбор на Полша по волейбол за мъже #национален отбор на Франция по волейбол мъже #Евроволей 2026 за мъже

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