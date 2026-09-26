БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Полша се наложи над Словения и ще защитава титлата си на ЕвроВолей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

"Дружина" полска" бе категорична и не даде гейм на словенците.

Национален отбор Полша волейбол мъже
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Полша победи тима на Словения с 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) гейма в полуфинален мач от европейското първенство, игран в Милано.

В първия гейм мачът започна равностойно, но европейският шампион успя да натрупа преднина при 11:7. Словенците така и не успяха да стопят аванса, като бяха най-близо при 23:24, но Полша успя да поведе.

Във втория гейм отново Полша бе по-активният тим, като водеше в началото, но Словения изравни при 15:15, след като направи четири поредни точки. Мачът тръгна точка за точка, като имаше равенство и при 21:21. В този момент поляците направиха три поредни точки. Словенците върнаха две, но отново загубиха частта.

В третия гейм Словения поведе с 3:0, а след това и с 11:7. В този момент треньорът на Полша Никола Гърбич взе прекъсване. Поляците бързо успяха да изравнят още за 11:11 и за първи път поведоха при 13:12. Те не изпуснаха лидерството до края на мача, като завършиха с 25:18 при грешка в организацията на играта на словенците.

Ник Муянович от Словения бе най-резултатен в мача с 20 точки. Бартоломей Боладж от Полша реализира 14, а съотборникът му Томаш Форнал - 11, колкото добави и центърът Бартоломей Лемански.

Европейският шампион ще защитава титлата си на финала, като ще срещне олимпийския шампион Франция, който победи Финландия.

#Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г. #Национален отбор на Полша по волейбол за мъже #Национален отбор на Словения по волейол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
1
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
3
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата...
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
4
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната
5
Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
6
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Волейбол

Франция надделя над Финландия и се класира за финала на ЕвроВолей
Франция надделя над Финландия и се класира за финала на ЕвроВолей
Очаквайте: Николай Иванов в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Николай Иванов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Част от националите благодариха на българската публика след мачовете от Евроволей 2026 Част от националите благодариха на българската публика след мачовете от Евроволей 2026
Чете се за: 01:10 мин.
Време е за полуфиналите на ЕвроВолей 2026 Време е за полуфиналите на ЕвроВолей 2026
Чете се за: 04:50 мин.
Финландия отстрани световния шампион Италия и ще играе на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 срещу Франция Финландия отстрани световния шампион Италия и ще играе на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 срещу Франция
Чете се за: 06:17 мин.
Словения намери място във финалната четворка на ЕвроВолей 2026 Словения намери място във финалната четворка на ЕвроВолей 2026
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Цяла нощ огнеборци останаха в района на пожара в цех за изолационни материали в град Бяла
Цяла нощ огнеборци останаха в района на пожара в цех за изолационни...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост" Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост"
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално Новият ректор на Академията на МВР пред БНТ: Престъпността започва да мисли дигитално
Чете се за: 08:37 мин.
У нас
Жители на три кюстендилски села излизат на протест заради липсата...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Облачно време и валежи в съботния ден
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ