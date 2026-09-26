Полша се наложи над Словения и ще защитава титлата си на ЕвроВолей

Отборът на Полша победи тима на Словения с 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) гейма в полуфинален мач от европейското първенство, игран в Милано.

В първия гейм мачът започна равностойно, но европейският шампион успя да натрупа преднина при 11:7. Словенците така и не успяха да стопят аванса, като бяха най-близо при 23:24, но Полша успя да поведе.

Във втория гейм отново Полша бе по-активният тим, като водеше в началото, но Словения изравни при 15:15, след като направи четири поредни точки. Мачът тръгна точка за точка, като имаше равенство и при 21:21. В този момент поляците направиха три поредни точки. Словенците върнаха две, но отново загубиха частта.

В третия гейм Словения поведе с 3:0, а след това и с 11:7. В този момент треньорът на Полша Никола Гърбич взе прекъсване. Поляците бързо успяха да изравнят още за 11:11 и за първи път поведоха при 13:12. Те не изпуснаха лидерството до края на мача, като завършиха с 25:18 при грешка в организацията на играта на словенците.

Ник Муянович от Словения бе най-резултатен в мача с 20 точки. Бартоломей Боладж от Полша реализира 14, а съотборникът му Томаш Форнал - 11, колкото добави и центърът Бартоломей Лемански.

Европейският шампион ще защитава титлата си на финала, като ще срещне олимпийския шампион Франция, който победи Финландия.