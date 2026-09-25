Време е за полуфиналите на ЕвроВолей 2026

Кои два отбора ще си оспорват титлата на европейското първенство по волейбол ще стане ясно днес. Четири отбора - действащият шампион Полша, бронзовият медалист Словения, четвъртият през 2023 г. Франция, както и сензацията Финландия, излизат в битка за двете места на финала в Милано.

Поляците, които в тазгодишното издание бяха победени в груповата фаза само от българските национали, са смятани за фаворит.

В исторически план на европейски първенства обаче Словения води в преките двубои с 5-3 победи. Словенците се превърнаха в истински кошмар за поляците на континенталната сцена, като ги елиминираха в четири поредни издания на шампионата: през 2015 г. Словения записва две победи - в груповата фаза с 3:1, а след това и на четвъртфиналите с 3:2 гейма. Две години по-късно в плейоф за 1/4-финал отново категоричен успех за словенците с 3:0. През 2019-а на полуфиналите Словения взима успеха с 3:1 в Любляна, а през 2021 година отново шокира Полша в Катовице, печелейки с 3:1 гейма.

На последното европейско първенство Полша най-накрая развали „проклятието“ на полуфиналите. Водени от Вилфредо Леон, тимът спечели с 3:1 гейма в Рим по пътя към европейската си титла през 2023 година.

На олимпийски игри Полша има пълна доминация с 2 победи от 2 мача. Последният им изключително важен сблъсък е в Париж 2024, където на четвъртфиналите Полша спечели с 3:1 гейма и впоследствие стигна до сребърните медали.

Полуфиналът Полша - Словения започва в 18:00 ч. българско време.

По-малко натоварен с очаквания е мачът между олимпийския шампион Франция и набралия невероятна скорост състав на Финландия. Момчетата на Андреа Джани имаха доста по-лесен четвъртфинал срещу Румъния, завършил с 3:0 гейма. Докато съперникът им пребори световния шампион Италия в петгеймова драма след повече от два часа игра.

В последния мач между двата тима, Финландия победи Франция в предварителната групова фаза на световното първенство през 2025 г. Финландците постигнаха сензационен обрат над двукратния олимпийски шампион, изтръгвайки победата с 3:2 гейма. "Сините" дори не успяха да достигнат елиминациите, след като останаха трети в групата, а Финландия отпадна на осминафиналите от Белгия.

В последната им среща на европейската сцена Франция постигна категорична победа с 3:0 гейма в груповата фаза на шампионата през 2019 г.

Двубоят Франция - Финландия започва в 22:00 ч.