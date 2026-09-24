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Финландия отстрани световния шампион Италия и ще играе на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 срещу Франция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 06:17 мин.
Спорт
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Финландците се класираха едва за втори път в историята си за Топ 4 на eвропейско първенство и в петък ще играят срещу олимпийския шампион.

финландия отстрани световния шампион италия играе полуфиналите евроволей 2026 франция
Снимка: БТА
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Отборът на Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13) и се класира за полуфиналите на eвропейското първенство по волейбол. Мачът се игра пред повече от 8 хиляди зрители в Торино, а първи съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов.

Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за Топ 4 на eвропейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващият титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди три години Словения.

Финландия се върна в мача, като изравни при 14:14 и поддържаше интригата до 17:17. След това Пардо Мати направи две поредни успешни блокади, с което резултатът стана 21:18 за домакините, а треньорът на гостите Оли Кунари взе прекъсване. Юри Романо направи ас за Италия за 24:20 и осигури четири възможности да спечелят гейма. Това стана след грешка от сервис на Йонас Йокела за 25:21.

Вторият гейм започна по-силно за Финландия, като тимът поведе с 2:0 след първата си успешна блокада в мача. Скандинавците поддържаха разликата до 5:3, а след това тимът на Фердинандо Де Джорджи изравни. След контраатака Йокела върна аванса на финландците - 7:5. Лука Мартила направи ас за 11:9, а Де Джорджи взе тайм-аут за Италия. Даниеле Лавиа направи ас за италианците при поредното равенство - 14:14, а след това Върбанов отсъди точка за домакините за носене от страна на играч на Финландия и домакините за първи път поведоха в гейма. Контра на Юри Романо даде по-голям аванс на Скуандра адзура - 18:16. Финландците успяха да изравнят веднага. Гостите излязоха напред след ас на Петери Тиинисма. Финландците имаха сериозни претенции към спорна точка, дадена за Италия за 23:23, като Йокела получи жълт картон. Атака на Лука Мартила осигури геймбол за Финландия, но Джовани Сангуинети заби за 24:24. Италианците направиха обрат след успешна блокада. Гостите не се предадоха и продължиха борбата при 25:25. Финландците хванаха на блок Романо и поведоха с 27:26, а след това Нуа Мартила сложи точка на частта - 28:26.

Скандинавците поведоха с 2:0 и в третия сет. Финландците направи брейк точка за 5:2, а Де Джорджи побърза да вземе прекъсване, за да промени хода на играта. След паузата последва нова точка на гостите след успешна блокада. Това доведе до смяна на Пардо Мати с Джанлука Галаси. Финландците увеличиха аванса на 9:3, а треньорът на Италия взе и второто си прекъсване и каза на играчите си да устоят и да не губят надежда. В игра влезе и Лука Поро за домакините. Матиа Ботоло реализира брейк точка за 10:5, а след това дойде и успешен блок на Симоне Джанели. Оли Кунари побърза да вземе също прекъсване. Финландците спечелиха едно от най-дългите разигравания в мача за 11:6. Алесандро Микиелето записа блокада за 11:8. Пайп на Лука Мартила направи 17:12. Аут от атака на Микиелето върна най-голямата преднина на Финландия - 19:13. Финландска блокада срещу резервата на италианците Камил Рихлицки доведе до 22:14. Йокела направи 24:16 с атака по правата. Финландия поведе в геймовете след 25:16 и атака през центъра на Нуа Мартила.

Италия нямаше право на повече грешки и поведе с 2:0 в четвъртия гейм след атака на Галаси и блокада. Върбанов отсъди задържана топка и резултатът стана 5:2 за домакините. Италия спечели изключително разиграване за 8:6. Сангуинети направи директна точка от сервис, треньорът на финландците се възползва от тайм-аут. Финландия изравни при 11:11 след проблем в посрещането на домакините. Италия отново направи брейк точка за 14:12, а гостите настигнаха съперника при 15:15. Лавиа направи 18:16. Ас на Джанели даде сериозно предимство за италианците - 22:19. Оли Кунари прекъсна играта за гостите. Италианска блокада направи резултата 24:19. Матиа Ботоло сложи край на гейма - 25:20 и прати мача в тайбрек.

Решаващата част започна с размяна на точки. Юри Романо направи блок-аут за брейк точка - 4:2. Йокела направи една от малкото си грешки за 5:2, а Оле Кунари взе прекъсване. Финландците намалиха до 4:5 след аут на Юри Романо. Лавиа направи още една брейк точка за 8:5. Романо направи 10:8 след атака по блока и в аут. Веднага след това той направи и ас, а финландският треньор взе последния тайм-аут за мача. Финландска блокада за 10:11 върна надеждите на гостите. Финландия изравни чрез ас на Лука Мартила, а Фердинандо Де Джорджо взе второ прекъсване в рамките само на две минути. Гостите направиха блокада срещу Ботоло - 13:12. Тимът на Финландия стигна до мачбол при 14:13 и спечели мача след атака в аут на Юри Романо.

Феноменален мач за Финландия направиха Йонас Йокела с 28 точки и Лука Мартила с 22. Юри Романо бе най-резултатен за италианците с 20.

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