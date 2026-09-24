БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Божанов: Спирането на рекламата на хазарт няма да спре парите за спорта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази
божидар божанов
Слушай новината

Пълната забрана на рекламата на хазарт трябва да доведе до намаляване на хазартната зависимост, а спирането на рекламата няма да означава спиране на финансирането на спорта. Това коментира в "Денят започва" Божидар Божанов от "Продължаваме промяната".

По думите на Божанов предложението на управляващите за ограничаване на рекламата е в посоката, която „Демократична България“ вече е предложила.

„То, първо, предложенията, които ние внесохме преди две седмици, които са също за пълна забрана на хазарт, са именно в тази посока и то поетапно, не веднага, разбира се, но когато спреш рекламата, когато спреш да тикаш хората непрекъснато да отидат и да залагат, да въртят, да правят какво ли още не, тогава естествено, има дори световни изследвания такива, които показват, че хазартните зависимости, хората, които играят хазарт, намаляват. Именно затова посоката е правилна. Междудругото, може да се каже, това е начинът, по който опозицията върши работа. Опозицията слага една тема, казва, трябва да стане по този начин и това е натискът върху управляващите и те да отидат в тази посока.“

Той коментира и аргумента, че спортът разчита на финансиране от хазартни компании, особено на фона на въпроса за рекламите, които достигат до деца.

„Да. Действително финансирането на спорта е проблем, който няма кратко и лесно решение. Не може просто държавата да вземе и да излее пари, най-малкото, защото няма достатъчно. И това не е само професионалният спорт. Това е непрофесионалният спорт, младежите. Не просто професионалните клубове, младежките към големите отбори, а и всички школи.“

Според него ограничаването на рекламата не трябва да се представя като заплаха за спортното финансиране.

„Спирането на рекламата на хазарт няма да спре парите за спорта, защото такива атаки ще има.“

Божанов разказа и за негативни реакции срещу него след внасянето на законопроекта.

„И между другото, като публикувахме нашия законопроект, започнаха ини атаки от сайтове, свързани с хазартни оператори, от телевизия и не от вашата, разбира се, към мен лично.“

По думите му атаките са били свързани с опит предложението да не бъде прието.

На въпрос за евентуално хазартно лоби в парламента Божанов посочи, че това ще стане ясно при обсъждането и гласуването на законопроекта.

„Ще видим при гласуването. Ще видим, защото законопроектът на управляващите беше качен снощи. Те първо предстои да го анализираме и да видим дали няма оставяна пък някоя вратичка.“

Той даде пример как според него би могло да се заобиколи ограничението.

„Защото хазартните лобита или всички лобита се познават по това, къде в алиния 2, изречение 2, е оставвна една вратичка, през която после се оказва, че е законно да рекламираш по този начин. Примерно, рекламата е незаконна, обаче продуктовото позициониране и някакви друг тип неща, например описани в Закон за радио и телевизията, са позволени.“

Божанов коментира и предстоящите президентски избори и дали се очаква компроматна кампания. По думите му хората не очакават „предизборни пушилки“.

Божанов коментира и твърденията, свързани с „Да, България“ и Ивайло Калушев.

„Нито аз познавам Калушев, нито Ивайло Мирчев го познава. Или го е познавал до момента на смъртта буквално. Нито Христо Иванов, нито Антонета Цонева, които тогава са в ядрото. Абсолютни измислици.“

Той заяви, че според него фокусът трябва да бъде върху действията на институциите и наличната при тях информация.

По темата за паметната плоча край Петрохан Божанов осъди вандалската проява, но посочи, че според него и поставянето на плочата е спорен въпрос, който трябва да бъде решен по институционален ред.

Вижте целия разговор с Божидар Божанов във видеото.

#Божидар Божанов #"Продължаваме промяната" #хазарт

Последвайте ни

ТОП 24

"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
1
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
2
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
3
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
4
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
5
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.
6
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Политика

Кирил Вълчев: Най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да гласуват
Кирил Вълчев: Най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да гласуват
Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване на санкциите на ЕС Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване на санкциите на ЕС
Чете се за: 00:45 мин.
Министър Велислава Петрова: Силната трансатлантическа връзка е ключова за сигурността на Европа Министър Велислава Петрова: Силната трансатлантическа връзка е ключова за сигурността на Европа
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Чете се за: 04:22 мин.
Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври
Чете се за: 04:00 мин.
Готвят пълна забрана на рекламата на хазарт Готвят пълна забрана на рекламата на хазарт
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение
Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Илияна Йотова пред сънародниците ни в Ню Йорк: България има нужда от културен институт Илияна Йотова пред сънародниците ни в Ню Йорк: България има нужда от културен институт
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Полицията разследва причините за катастрофата с три жертви край Казанлък Полицията разследва причините за катастрофата с три жертви край Казанлък
Чете се за: 04:50 мин.
Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на Евгения
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Власт и технологии: Хакерска атака с изкуствен интелект срещу...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Пет години след пожара в Русенската опера - как върви...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ