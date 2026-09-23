Министър Велислава Петрова: Силната трансатлантическа връзка е ключова за сигурността на Европа

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан в Ню Йорк. Петрова подчерта значението на силната трансатлантическа връзка и активния политически диалог между София и Вашингтон в условията на нарастващи геополитически предизвикателства.

Сред обсъдените теми беше и включването на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване. Велислава Петрова посочи, че отпадането на визите за българските граждани остава приоритет и ще съответства на стратегическия характер на отношенията между двете страни. Във фокуса на разговора бяха също двустранните отношения, сигурността в Европа и възможностите за задълбочаване на практическото сътрудничество между България и САЩ.

Министър Петрова и Брендън Ханрахан обмениха мнения и по актуални въпроси от европейския и международния дневен ред. Срещата се проведе в рамките на участието на министър Петрова в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Министър Петрова: „България разширява политическия и икономическия диалог с партньори от различни региони.“

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в поредица от многостранни формати и двустранни срещи в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Министър Петрова се включи в неформалната среща между министрите на външните работи на Европейския съюз и на Общността на латиноамериканските и карибските държави, посветена на диалога и сътрудничеството между двата региона.

Снимки: БНТ

Тя проведе разговор с върховния комисар на ООН за бежанците Бархам Салих и участва в събитие по повод 75-годишнината на Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците, на което България е коспонсор. Велислава Петрова проведе двустранни срещи с министрите на външните работи на Армения Арарат Мирзоян и на Киргизстан Жеенбек Кулубаев. Във фокуса на разговорите бяха свързаността и развитието на конкретни партньорства. Срещите са част от усилията за задълбочаване на отношенията на България с държавите от Южен Кавказ и Централна Азия.