БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може...
Чете се за: 09:00 мин.
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:32 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Велислава Петрова: Силната трансатлантическа връзка е ключова за сигурността на Европа

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази
Снимка: БНТ
Слушай новината

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан в Ню Йорк. Петрова подчерта значението на силната трансатлантическа връзка и активния политически диалог между София и Вашингтон в условията на нарастващи геополитически предизвикателства.

Сред обсъдените теми беше и включването на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване. Велислава Петрова посочи, че отпадането на визите за българските граждани остава приоритет и ще съответства на стратегическия характер на отношенията между двете страни. Във фокуса на разговора бяха също двустранните отношения, сигурността в Европа и възможностите за задълбочаване на практическото сътрудничество между България и САЩ.

Министър Петрова и Брендън Ханрахан обмениха мнения и по актуални въпроси от европейския и международния дневен ред. Срещата се проведе в рамките на участието на министър Петрова в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Министър Петрова: „България разширява политическия и икономическия диалог с партньори от различни региони.“

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в поредица от многостранни формати и двустранни срещи в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Министър Петрова се включи в неформалната среща между министрите на външните работи на Европейския съюз и на Общността на латиноамериканските и карибските държави, посветена на диалога и сътрудничеството между двата региона.

Снимки: БНТ

Тя проведе разговор с върховния комисар на ООН за бежанците Бархам Салих и участва в събитие по повод 75-годишнината на Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците, на което България е коспонсор. Велислава Петрова проведе двустранни срещи с министрите на външните работи на Армения Арарат Мирзоян и на Киргизстан Жеенбек Кулубаев. Във фокуса на разговорите бяха свързаността и развитието на конкретни партньорства. Срещите са част от усилията за задълбочаване на отношенията на България с държавите от Южен Кавказ и Централна Азия.

#ключова #силна транатлантическа връзка #сигурността на европа #Велислава Петрова #министър

Последвайте ни

ТОП 24

"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
1
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
2
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
3
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
4
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
5
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
6
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Политика

Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври
Чете се за: 04:00 мин.
Готвят пълна забрана на рекламата на хазарт Готвят пълна забрана на рекламата на хазарт
Чете се за: 03:22 мин.
Само с гласовете на управляващите: Отмениха забраната за износ на нефтопродукти Само с гласовете на управляващите: Отмениха забраната за износ на нефтопродукти
Чете се за: 04:22 мин.
33% данък свръхпечалба, по-висок таван на ДДС и облекчения за родители през 2027 г. предлагат от Финансовото министерство 33% данък свръхпечалба, по-висок таван на ДДС и облекчения за родители през 2027 г. предлагат от Финансовото министерство
Чете се за: 05:05 мин.
Виолета Комитова: Очаквам да има разкрития по всички договори в пътното строителство Виолета Комитова: Очаквам да има разкрития по всички договори в пътното строителство
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може да бъде просто наблюдател
Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може да бъде...
Чете се за: 09:00 мин.
По света
Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Овладян е пожарът край село Михилци Овладян е пожарът край село Михилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Само с гласовете на управляващите: Отмениха забраната за износ на...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
33% данък свръхпечалба, по-висок таван на ДДС и облекчения за...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Стефан Белчев за данъците, горивата и бюджета: Тези кредити да не...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ