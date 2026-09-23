Само с гласовете на управляващите: Отмениха забраната за износ на нефтопродукти

Само с гласовете на "Прогресивна България" Народното събрание отмени забраната от октомври миналата година за износ на нефтопродукти. Това предизвика остри критики от страна опозицията и опасения, че цените на горивата у нас ще се повишат с увеличеното търсене. Управляващите изтъкнаха: рафинерията в Бургас произвежда много повече отколкото се потребява в България и отпадането на забраната ще помогне да се освободят складови наличности.

Реалният производствен капацитет на рафинерията в Бургас надхвърля потреблението на вътрешния пазар, изтъкнаха от Министерството на икономиката.

Михаела Карадимова, заместник-министър на икономиката: "След удовлетворяване на потребностите на българските граждани и бизнеса, остава количество готов продукт, което по обективни икономически причини следва да бъде реализирано извън страната. При продължително преустановяване на износа възниква риск от запълване на складовите мощности за готова продукция."

Излишъкът по данни на особения търговски управител към трети септември.

Михаела Карадимова, зам.-министър на икономиката: "На площадката на "Лукойл - Нефтохим Бургас" АД са налични около 50 000 тона дизелово гориво, което е излишък спрямо потребностите на вътрешния пазар и може да бъде реализирано чрез износ." Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ-СДС: "И в момента се изнасят горива от България. Те могат да бъдат изнесени, ако има надпазарни наличности. Има държавен контрол на тази търговия. Защо, за да не се допусне дефицит на пазара на горива. Предлагате да падне държавния контрол."

Опозицията изрази опасения.

Мартин Димитров, депутат от "Демократична България": "Предприемате рисков ход без анализ с опасност да поскъпнат още горивата." Слави Василев, депутат от "Прогресивна България": "Решението, което взимаме - то е пазарно. То няма да има абсолютно никакъв ефект върху цената на дизела и ако има такъв то ще е в посока надолу." Александър Иванов, депутат от ГЕРБ-СДС: "Тоест сега ние се къпем в нафта и цената е 4 лева - 2 евро на литър, обаче от утре ще започнем да изнасяме и цената някак си ще спадне. Икономическата логика аз не я схващам." Слави Василев, депутат от "Прогресивна България": "Цената на дизела в Европа се формира въз основа на котировката плац за Югоизточна Европа. Тази котировка няма нищо общо с котировката на суровия петрол. Асен Василев, председател на "Продържаваме Промяната": "Котировката,както вие казвате, на дизела от какво точно зависи? Дизелът от морска вода ли се прави? Ако дизелът не се прави от морска вода, а случайно се прави от петрол, може би цената на петрола има някакво отношение към цената на дизела. Вие заставате на страната на олигархията и едрия капитал." Димо Дренчев, депутат от "Възраждане": "Когато рафинерията има по-малко потенциални купувачи, е по-вероятно да продава на по-ниска цена."

Управляващите обвързаха цените на горивата с войната в Украйна.

Слави Василев, депутат от "Прогресивна България": "В следствие на войната в Украйна руският дизел спря да захранва европейските пазари. Цената се повиши чувствително." Ивайло Мирчев, депутат от "Демократична България": "50% от руските рафинерии не работят, защото планът Киев за три дни се провали."

ГЕРБ-СДС предложиха в проекта на решение да се впише, че вследствие на разрешения износ цената на дизела и бензина за потребителите да намалее с 20 цента, но идеята не беше приета.