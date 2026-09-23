Станимира Петрова: Усетих, че днес не ми е ден

Националната състезателка на България Станимира Петрова призна, че не се представи на нужното ниво в своя четвъртфинален двубой на европейското първенство по бокс.

Боксьорката отстъпи на ирландката Микаела Уолш в категория до 57 кг.

"Разочарована съм от резултата. Не можах да спечеля медал, но какво да направим? Продължаваме напред. До Олимпиадата твърдо пробвам за последно и вече каквото е писано", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Четирикратната европейска шампионка е доволна от представянето си, предвид липсата на пълноценна подготовка.

"Аз вложих всичко. Около 31-32 килограма съм свалила, защото бях качила много в рамките на 10 месеца. До лагера на Белмекен аз нямах двуразови тренировки, защото просто нямах време. Трябваше да си гледам малкия. Формата, в която влязох е повече от очакваното за мен. Искаше ми се много повече като резултат. За съжаление не се получи. Днес определено не ми беше ден. Още първия рунд усетих, макар че ми казаха, че ми го дават усетих, че просто не ми върви играта. Ще обсъдим с треньорите да направи тактика", допълни Петрова.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ и пряко по БНТ 3.

Вижте цялото интервю във видеото.