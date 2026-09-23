КЗП ще проверява цените на колонките и за отминал период

Поскъпването на горивата вече е обект и на засилен контрол от страна на институциите. КЗП започва проверките на бензиностанциите. Проверката няма да се ограничи само до бензиностанциите – събраната информация ще бъде предоставена и на Комисията за защита на конкуренцията, която може да провери цялата верига на доставки и търговията на едро.

Цените на горивата в страната продължават да са високи. Средна цена на горивата днес: за бензин А95 е 1,69 €/л, а на дизела е 1,95 €/л.

На места по бензиностанциите вече се наблюдават и цени от 2 € за литър дизел.

От КЗП започнаха проверки на бензиностанции в цялата страна – национални вериги, по-малки и най-малки търговци.

Регулаторът ще проверя цените към настоящия момент и в предходен период. И ще се изискват доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките.

Мая Манолова, председател на КЗП: "Нашата първа задача е да проверим дали търговците на дребно не са си позволили да злоупотребят, повишавайки цените на горивата. Но ще настояваме проверката да бъде проведена по цялата верига на доставки и да обхване и търговията на едро с горива. Първо ще установим – какви са надценките, дали са минимални и дали са икономически обосновани. В случаите, в които търговията на дребно си е позволила да надуе цените без съответната обосновка, ще наложим санкции."

Очаква се в следващите дни да се представят и окончателните данни от проверките.

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