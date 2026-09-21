Мая Манолова: Проверките на бензиностанциите вече са в ход

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата. Това написа председателят на КЗП Мая Манолова във Фейсбук.

Според Манолова, проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места.

"Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица", допълва Манолова.

Резултатите ще бъдат обявени публично.

Освен с бензиностанциите КЗП ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги и поведението на колекторите, пише още Мая Манолова.