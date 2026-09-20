Пореден опит за имотна измама във Варна: Наследници разбират, че лозята им имат нов собсвеник, просвоил ги по давност

Пореден опит за имотна измама във Варна. Наследници на къща и над 800 квадратни метра лозе в местността „Манастирски рид“ край Варна разбират, че вече не са собственици, макар че имат нотариален акт. Става ясно, че за същия имот е издаден още един нотариален акт, с който друг човек е признат за собственик по давност. Казусът вече е отнесен в съда.

От началото на годината са образувани 10 досъдебни производства за имотни измами

Братята Веселин и Радослав Радневи наследили парцела от родителите си. В началото на годината получили известие от Община Варна, че за имота се прави обстоятелствена проверка – процедура за доказване на собственост. По-късно разбират, че за лозето, чиито наследници са, има издаден нотариален акт по давност на мъж, който твърди, че от години поддържа имота.

Радослав Раднев: "Лицето отива при нотариус с двама свидетели, които свидетелстват, че той последните години, над 10 години, се е грижил за него, поддържал го е, стопанисвал го е и това става негово." Веселин Раднев: "И вратичките в закона явно дават възможност това да се случи. Има и други свидетели, които лъжесвидетелстват, че съответният човек се е грижил за лозето, което не е вярно."

Двамата братя не живеят във Варна и твърдят, че посещават имота веднъж годишно, но не са виждали някой да го поддържа. Преди месеци Радослав получава обаждане от съсед, че някой разчиства мястото.

Радослав Раднев: "Ако го нямаше това телефонно обаждане, нямаше да знаем всъщност какво става, щяхме да намерим някаква постройка или нещо на мястото." Веселин Раднев: "Бяха изчистили с багер цялото място. Лозите и плодородните дървета ги бяха махнали."

Наследниците наемат адвокат и завеждат дело срещу мъжа, който се е обявил за собственик по давност на имота им.

Петър Николов, адвокат по гражданско право: "Същото лице подаде отговор в съда, че някога си той бил сключил някакъв предварителен договор, който ние не сме видели, за покупка на имота от починалата майка на моите доверители."

Според експерти неподдържани парцели често попадат в полезрението на хора, които се занимават с имотни измами.

Петър Николов, адвокат по гражданско право: "Харесват такива имоти. Вероятно са и свързани с нотариуси и съответната администрация и по този начин са получили този нотариален акт."

Адвокат Николов препоръчва собствениците периодично да проверяват имотите си в публичните регистри. Това е особено важно за хора, които живеят в чужбина и рядко посещават имотите си.

Петър Николов, адвокат по гражданско право: "Но най-важното е собственикът на даден имот да го стопанисва по начин, по който да не дава възможност други лица да твърдят, че са завладели имота му, без той да знае."

Първото заседание по делото за имотна измама през юни е отложено. А Веселин и Радослав Радневи се надяват законът да е на тяхна страна.