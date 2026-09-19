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Мъж преби до смърт възрастни съпрузи след скандал в село Бачева

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Възрастна жена бе убита, а съпругът ѝ е с опасност за живота в болница след жестока семейна разпра в разложкото село Бачево. Кървавият инцидент е станал късно снощи, а извършителят, 72-годишен роднина на жертвите, вече е задържан от органите на реда.

Сигналът за трагедията е подаден около 10:28 часа днес, след като в двора на къща в селото са открити телата на мъж и жена в безпомощно състояние. Пристигналите на мястото полицейски служители и медицински екипи само констатирали смъртта на 76-годишната жена. Нейният съпруг, също на 76 години, е транспортиран по спешност и настанен за интензивно лечение в МБАЛ-Разлог.

Според първоначалната информация на разследващите тежкият криминален инцидент се е разиграл вечерта на 18 септември. Между съпрузите и техния 72-годишен родственик избухнал ожесточен скандал. В разгара на разправията по-младият мъж грабнал тъп предмет и нанесъл множество жестоки удари по главите и телата на възрастните хора.

Предполагаемият извършител е арестуван за срок до 24 часа. На мястото се извършват огледи, разпитват се свидетели за изясняване на мотивите зад тежкото престъпление.

Работата по пълното установяване на фактите и обстоятелствата около кървавата драма продължава под прякото ръководство и надзор на Окръжната прокуратура в Благоевград.

#село Бачева #преби възрастни съпрузи #мъж #смърт #побой

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