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Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:20 мин.
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гърция българия създадат общ културен маршрут посветен виното
Снимка: Снимката е илюстративна
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България и Гърция ще създадат общ културен и туристически маршрут, посветен на лозарството, виното и свързаното с тях културно наследство, съобщи Археологическият музей в Солун, който е водещ партньор по проекта.

Инициативата „Културният път на виното“ ще обхване Северна Гърция и Южна България и ще свърже археологически обекти, музеи, винарни и фестивали в единен тематичен маршрут. Според Археологическия музей в Солун проектът ще представя развитието на лозарството, производството и консумацията на вино от древността до наши дни, както и културното наследство, свързано с култа към Дионис.

Началната среща по проекта се състоя днес, 18 септември, от 9.30 часа местно време в Археологическия музей в Солун, съобщава официалната програма „Интеррег Гърция – България“.

От гръцка страна участват Археологическият музей в Солун и организация на винопроизводителите от Северна Гърция, а от българска – Археологическият музей в Сандански и сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“.

Проектът е сред шестте одобрени от общо 163 подадени предложения, посочва Археологическият музей в Солун.

#Съюз за възстановяване и развитие #Археологическия музей в Сандански #Археологическият музей в Солун #туристически маршрут #Гърция #вино #България

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