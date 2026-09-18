Бургас събра 300 танцьори, певци и музиканти от 10 държави

Бургас събра български фолклорни състави от цял свят. 300 танцьори, певци и музиканти от 20 фолклорни ансамбъла и 10 държави пристигнаха за второто издание на фестивала „Бургас ни събира“.
Фестивалът беше открит тази вечер в Летния театър в Бургас. В продължение на три дни сънародниците ни зад граница ще представят българските песни, танци и традиции, които пазят далеч от родината. В програмата са включени общо българско хоро с всички 300 участници, фолклорно дефиле и концерти. Фестивалът ще завърши на 20 септември с голям галаконцерт в Летния театър в морския град.
Снимки: БТА
Анита Екенова,ръководител на фолклорна танцова формация “От извора”, Лион, Франция: “Нашите сърца са пълни с емоция и с желание да покажем това, което анимира нашите групи в чужбина-желанието да правят български фолклор, да се свързват с корена. А сега имаме невероятния шанс да сме тук в България и на родна земя.”
Ясен Козев, организатор: “Народният фолклор е общо взето ритъмът, в който е вписано нашето ДНК и той винаги ни помага да се чувстваме по-българи. А това означава по-добри и по-силни хора.”