Община Приморско и полиция проверяват за нарушения строеж край Аркутино

Служители на техническата служба при Община Приморско, съвместно със служители на полицията в Приморско, извършиха проверка на място на обект находящ се в местността Аркутино.

Предстои детайлен преглед и анализ на одобрената проектна и строителна документация. При установяване на несъответствия между извършените на място дейности и одобрените строителни книжа ще бъдат предприети съответните действия по реда на Закона за устройство на територията.

При извършената справка в специализираната карта на дюните на територията на землището на гр. Приморско се установи, че в границите на конкретния имот няма картирани дюни.