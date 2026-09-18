БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Посланикът на Република България в Обединените арабски...
Чете се за: 00:35 мин.
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 02:37 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: Отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Община Приморско и полиция проверяват за нарушения строеж край Аркутино

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
Община Приморско и полиция проверяват за нарушения строеж край Аркутино
Слушай новината

Служители на техническата служба при Община Приморско, съвместно със служители на полицията в Приморско, извършиха проверка на място на обект находящ се в местността Аркутино.

Предстои детайлен преглед и анализ на одобрената проектна и строителна документация. При установяване на несъответствия между извършените на място дейности и одобрените строителни книжа ще бъдат предприети съответните действия по реда на Закона за устройство на територията.

При извършената справка в специализираната карта на дюните на територията на землището на гр. Приморско се установи, че в границите на конкретния имот няма картирани дюни.

#Аркутино #Приморско #строеж

Последвайте ни

ТОП 24

Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
1
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
2
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
3
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
4
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
5
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
6
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Регионални

Внимание, фентанил: Деца от Пловдив чуха за опасностите от модерния наркотик
Внимание, фентанил: Деца от Пловдив чуха за опасностите от модерния наркотик
Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води е причинило измирането на риба в река Струма в Кюстендилско Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води е причинило измирането на риба в река Струма в Кюстендилско
Чете се за: 02:20 мин.
30-годишен мъж почина след токов удар при строителни дейности в Петрич 30-годишен мъж почина след токов удар при строителни дейности в Петрич
Чете се за: 00:52 мин.
С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат
Чете се за: 01:35 мин.
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
6313
Чете се за: 01:00 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона
Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР) Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР)
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Парламентарен вот в Русия - какви са надеждите и опасенията на...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Внимание, фентанил: Деца от Пловдив чуха за опасностите от модерния...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети,...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ