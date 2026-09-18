Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води е причинило измирането на риба в река Струма в Кюстендилско

Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от пречиствателната станция в Кюстендил е причинило измирането на риба в река Струма.

Това показват резултатите от проверките на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) след подадения сигнал за голямо количество мъртва риба в района на селата Гирчевци и Търновлаг.

Сигналът е подаден на 3 септември в Областната дирекция на МВР – Кюстендил. В периода от 3 до 5 септември експерти на БДЗБР, съвместно с представители на полицията, са извършили обходи и проверки по течението на река Струма.

По разпореждане на Басейнова дирекция Изпълнителната агенция по околна среда е извършила проучвателен мониторинг на повърхностните и подземните води. Взети са общо осем водни проби, които са изследвани за показатели, характеризиращи биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали.

Резултатите показват, че повърхностните води в района на Гирчевци и Търновлаг не отговарят на нормите за добро екологично състояние. Установени са значителни превишения на допустимите стойности за амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, нитратен и нитритен азот, както и общ азот.

Отчетени са и превишения на стандартите за качество на околната среда за специфичните замърсители мед, манган и алуминий.

Според проверката на БДЗБР причината за измирането на рибата е залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от ГПСОВ – Кюстендил.

Отпадъчните води от пречиствателната станция се заустват в река Банщица, която се влива в река Струма непосредствено преди село Гирчевци. Именно там е установена и първата локация по пътя на замърсяването.

В същото време резултатите от мониторинга показват, че качеството на подземните води във водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в терасите на реките Драговищица и Струма отговаря на нормативните стандарти.