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30-годишен мъж почина след токов удар при строителни дейности в Петрич

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Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич, разследва смъртта на 30-годишен мъж, починал след токов удар при строителни дейности. Инцидентът е станал на 17 септември в района на гробищния парк в Петрич.

При извършване на строителни дейности по новостроящ се покрив на жилищна сграда токов удар е причинил смъртта на мъжа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Разпитват се свидетели и се установяват лицата, свързани със строителните дейности. Изясняват се причините и механизмът на инцидента.

Изисква се и документация, свързана със строителните дейности, включително за организацията и безопасността на труда.

Разследването продължава.

#прокуратурата в Благоевград #трудов инцидент #петрич

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