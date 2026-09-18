БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 01:57 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Уикенд без автомобили“ в София, затварят „Цариградско шосе“ в неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
софия включва европейската седмица мобилността bdquoуикенд без автомобилиldquo
Слушай новината

София се включва в Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември с поредица от инициативи за по-устойчиво и достъпно придвижване в града. Кулминацията ще бъде „Уикенд без автомобили“ от 18 до 20 септември.

На 19 и 20 септември бул. „Цар Освободител“ отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между бул. „Васил Левски“ и бул. „Г. С. Раковски“ и между бул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Княз Александър I Батенберг“.

От 18 до 20 септември на пл. „Св. Александър Невски“ ще се проведе Green Mobility Expo, а на ул. „15-ти ноември“ ще бъде обособена Зона на Европейската седмица на мобилността. Там ще бъдат представени различни възможности за придвижване, включително обществен транспорт, велосипеди и споделена мобилност.

На 20 септември ще се проведе и градско велошествие по маршрут, вдъхновен от финала на Giro d’Italia в София през пролетта. То ще започне в 10.00 ч. от пл. „Народно събрание“, ще премине по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“ и ще се върне обратно. За шествието бул. „Цариградско шосе“ ще бъде затворен за движение в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Димитър Пешев“ поне до 12.00 ч.

Програмата включва и ретро превози с трамваи, тролейбуси и автобуси. На 19 септември депо „Трамкар“ ще отвори врати за посетители от 10.00 до 16.00 ч. Ретро трамваи, тролейбуси и автобуси „Чавдар“, „Икарус“ и „Мерцедес“ ще се движат по специални маршрути.

Метрото също ще бъде част от инициативата. На 16 септември по линия 1 ще се проведе „Влез в релси 2.0 – Изкуство в движение“, а на 17 септември е предвиден флашмоб по линия 3.

На 19 септември посетители ще могат да разгледат и симулатора за обучение на машинисти в метродепо „Земляне“. Посещенията са с предварително записване до 16.00 ч. на 18 септември.

През цялата седмица ще работи и мобилна лаборатория за измерване на качеството на атмосферния въздух на ул. „Дякон Игнатий“ и пл. „Княз Александър I“. На 21 септември е планирано велосипедно изкачване от Националния исторически музей до Златните мостове.

Европейската седмица на мобилността през 2026 г. е под мотото „Мобилност за всички“ и поставя акцент върху преодоляването на пречките пред придвижването на хора от различни поколения.

# седмица на мобилността #София #"Цариградско шосе"

Последвайте ни

ТОП 24

Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
1
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
2
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
3
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
4
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
5
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
6
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Регионални

С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат
С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
Министър Найденов за "Баба Алино": Има дисциплинарно дело срещу един нотариус, проверяват се още 12 Министър Найденов за "Баба Алино": Има дисциплинарно дело срещу един нотариус, проверяват се още 12
Чете се за: 02:05 мин.
След сигнал за бомба: Отложиха делото срещу Лютви Местан за катастрофата от 2019 г. След сигнал за бомба: Отложиха делото срещу Лютви Местан за катастрофата от 2019 г.
Чете се за: 01:10 мин.
Мотоциклетист загина при катастрофа в Русе Мотоциклетист загина при катастрофа в Русе
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не се притеснявам
Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10° Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Британските депутати се заемат с представянето на страната на...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ