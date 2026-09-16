НЗОК поема още една дейност при зъболекар

Здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между зъболекари и Здравната каса.

Снимки: БТА

Промяната влиза в сила от 1 ноември. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът беше подписан в присъствието на министъра на здравеопазването.

От зъболекарския съюз искат парите за дентална помощ догодина да се увеличат и да са 5% от бюджета на НЗОК.