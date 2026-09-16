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НЗОК поема още една дейност при зъболекар

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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От 1 ноември и възрастните с право на 4 пломби или 4 изваждания на зъб

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Здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между зъболекари и Здравната каса.

Снимки: БТА

Промяната влиза в сила от 1 ноември. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът беше подписан в присъствието на министъра на здравеопазването.

От зъболекарския съюз искат парите за дентална помощ догодина да се увеличат и да са 5% от бюджета на НЗОК.

#допълнителни дейности #рамков договор #зъболекари #Министерство на здравеопазването

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