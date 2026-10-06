Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в споразумението за предаването на тленните останки на цар Самуил

Няма нищо скрито или тайно по отношение на споразумението с Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил и предадените от България църковни предмети. Това каза в "Денят започва" министърът на културата Евтим Милошев .

Евтим Милошев, министър на културата: - БНТ: "Има ли вариант, в който ние да си ги поискаме обратно, тези предмети да ни бъдат върнати, или те да си поискат костите на цар Самуил, ние да трябва ги върнем?" "- Не, няма такъв вариант. Не е това духа на споразумението."

Няма нито скрити договорености, нито има предпоставки за някакви очаквания. Това е едно споразумение, което се отнася точно за тази размяна, допълни министърът.

Евтим Милошев, министър на културата: "Това е едно споразумение, което преди всичко урежда един културен, един етичен, един исторически въпрос. Тези мощи, тези тлени останки, за нас българите са безценни. Те имат историческа, емоционална и национална стойност. Тези артефакти, или така наречена църковна утвар. Това са предмети, които преди всичко са за църковно служение, те са безценни и са емоционално вързани с гръцката история и с гърците. Тоест, това е една справедлива размяна на исторически ценности. Това не е търговска сделка. Не е търговска сделка, която да оценим колко е голямо, колко е тежко, колко, каква номинална стойност има, или каквото и да е било."

Всички предмети, които са предадени, са от днешните територии в Северна Гърция и няма такива от Охрид, категоричен беше министър Милошев.

Той допълни, че е бил помолен от ръководството на Националния исторически музея да уточни по отношение на каталога на музея, който се цитира в социалните мрежи, че в края му се споменават специално "вещи".

Евтим Милошев, министър на културата: "Това са предмети от Северна Гърция, които са пренесени в България. Днес те се връщат на мястото, където са създадени. На тези предмети, които лично видях с очите си, има гръцки надписи, които упоменават дори архимандрита и митрополита, които са били част от този манастир, където са създадени. Това са предмети, които имат своята стойност там, където са предназначени да служат. Те са свещени предмети, свети предмети, защото участват в свещени служби. - БНТ: Но няма нищо, нито един предмет от Охрид? - Няма."

До края на седмицата от Министерството на културата ще дадат детайлна информация за ремонта на паметника на Шипка заради проявената от обществото чувствителност по темата.

Евтим Милошев, министър на културата: "Мога да кажа, че това е един много дълго чакан ремонт. Ремонт, който е минал през много етапи, започващи още през есента, късната есен на 2017 година. За да се стигне до изпълнението на тази поръчка, мога да кажа, че има абсолютен контрол по отношение на Министерство на културата. На 30 септември издадох заповед, която е извънредна, която задължава Инспектората към Министерство на културата да прави специални доклади на всеки месец към Министерство на културата. Писмени доклади, което закона не ни задължава, но не ни забранява, с цел чувствителността на тази тема. БНТ: Застрашена ли е експозицията или нещо вътре в самия паметник? По никакъв начин. И това, че го казвам и го заявявам публично."

По думите на министъра, след края на ремонта всичко ще бъде върнато във вида, в който хората го помнят:

Евтим Милошев, министър на културата: "Абсолютно без изключение. И вярвам, че скоро ще имаме обновен, ремонтиран и съхранен паметникът на свободата на Шипка, който е емблематичен за смисъла на нашето национално самочувствие."

До момента няма назначен постоянен директор на Национален фонд "Култура" защото е липсвала методика и изисквания, обясни още Евтим Милошев:

Евтим Милошев, министър на културата:"В момента в който тази методика беше изготовена в Министерство на културата, направих това, което закона повелява, освободих времено изпълняващата директорка и назначих конкурс, който в момента върви. Той е публичен, самия конкурс ще бъде публичен, за да може да се назначи постоянен директор на Национален фонд "Култура"."