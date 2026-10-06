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Изтеглят номерата на машините за удостоверяване на съответствие преди вота на 25 октомври

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Снимка: БТА
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Днес ще бъдат изтегление на случаен принцип номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

Това ще се случи публично в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министъра Иван Василев.

На тегленето на номерата на устройствата ще присъстват представители на ЦИК, Обществения съвет на Комисията, парламентарно представените партии и формациите, регистрирани за предстоящите избори.

#удостоверяване на съответствие #президентски избори 2026 г. #министерство на иновациите и дигиталната трансформация #машини

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