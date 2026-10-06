Изтеглят номерата на машините за удостоверяване на съответствие преди вота на 25 октомври

Днес ще бъдат изтегление на случаен принцип номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

Това ще се случи публично в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министъра Иван Василев.

На тегленето на номерата на устройствата ще присъстват представители на ЦИК, Обществения съвет на Комисията, парламентарно представените партии и формациите, регистрирани за предстоящите избори.