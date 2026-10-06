"Триглав": Последният ледник в Словения е на път да изчезне до дни

И един нагледен пример за климатичните изменения недалеч от нашата страна. Последният ледник в Словения е на път да изчезне до броени дни. Някога магнит за летните скиори и ценен от поколения като символ на алпийското наследство на страната, днес той се е смалил до няколко участъка. Според изследователите те могат да изчезнат в рамките на дни.

Това е ледникът "Триглав" или това, което е останало от него. Учените следят размерите му от 1946-а. Тогава е покривал около 14 хектара. През последните години той на практика е престанал да функционира, което означава, че в него не е постъпвал нов лед.

Миха Павшек, Географски институт „Антон Мелик“: „Сега всичко показва, че последните остатъци от лед буквално ще изчезнат в рамките на следващите дни.“

Миха Павшек наблюдава ледника от 30 години.

Миха Павшек, Географски институт „Антон Мелик“: „И сега изглежда, че тази голяма задача приключва тази година.“

В цяла Европа, която се затопля по-бързо от всеки друг континент, ледниците се свиват. Изследователят дава обяснение на феномена.

Миха Павшек, Географски институт „Антон Мелик“: „Основният фактор е покачването на температурите. Средните показания по време на топене от май до октомври са рекордни в сравнение с последните 150 години.“

Павшек казва още, че загубата на ледници в съседна Австрия може евентуално да намали водния поток в речните басейни на реките Драва и Мура, които са важни източници на напояване в Словения.

Миха Павшек, Географски институт „Антон Мелик“: „Имаме Мура и Драва, например, които се захранват до голяма степен от ледници в съседна Австрия; тъй като тези ледници изчезват, дебитът на тези реки ще намалее значително. Това ще се отрази на районите, които напояват.“

Дори едно защитено, сенчесто място вече не би могло да спаси остатъците от някогашните внушителни ледници, смята словенският изследовател.