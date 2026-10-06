БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Триглав": Последният ледник в Словения е на път да изчезне до дни

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Запази
триглав последният ледник словения път изчезне дни
Слушай новината

И един нагледен пример за климатичните изменения недалеч от нашата страна. Последният ледник в Словения е на път да изчезне до броени дни. Някога магнит за летните скиори и ценен от поколения като символ на алпийското наследство на страната, днес той се е смалил до няколко участъка. Според изследователите те могат да изчезнат в рамките на дни.

Това е ледникът "Триглав" или това, което е останало от него. Учените следят размерите му от 1946-а. Тогава е покривал около 14 хектара. През последните години той на практика е престанал да функционира, което означава, че в него не е постъпвал нов лед.

Миха Павшек, Географски институт „Антон Мелик“: „Сега всичко показва, че последните остатъци от лед буквално ще изчезнат в рамките на следващите дни.“

Миха Павшек наблюдава ледника от 30 години.

Миха Павшек, Географски институт „Антон Мелик“: „И сега изглежда, че тази голяма задача приключва тази година.“

В цяла Европа, която се затопля по-бързо от всеки друг континент, ледниците се свиват. Изследователят дава обяснение на феномена.

Миха Павшек, Географски институт „Антон Мелик“: „Основният фактор е покачването на температурите. Средните показания по време на топене от май до октомври са рекордни в сравнение с последните 150 години.“

Павшек казва още, че загубата на ледници в съседна Австрия може евентуално да намали водния поток в речните басейни на реките Драва и Мура, които са важни източници на напояване в Словения.

Миха Павшек, Географски институт „Антон Мелик“: „Имаме Мура и Драва, например, които се захранват до голяма степен от ледници в съседна Австрия; тъй като тези ледници изчезват, дебитът на тези реки ще намалее значително. Това ще се отрази на районите, които напояват.“

Дори едно защитено, сенчесто място вече не би могло да спаси остатъците от някогашните внушителни ледници, смята словенският изследовател.

#изчезне #Словения #ледник

Последвайте ни

ТОП 24

Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
1
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил
2
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от...
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ)
3
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив,...
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
4
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини,...
„Под прикритие 6“: Днес е първата предпремиера на новия сезон
5
„Под прикритие 6“: Днес е първата предпремиера на новия...
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на БНТ за голямото завръщане на цар Самуил
6
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Екология

"Чадъри" от тръби и найлони спасяват коралите от прегряване
"Чадъри" от тръби и найлони спасяват коралите от прегряване
Нова надпревара: Кой първи ще изгради ядрени реактори на Луната? Нова надпревара: Кой първи ще изгради ядрени реактори на Луната?
Чете се за: 02:50 мин.
Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано? Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано?
Чете се за: 04:50 мин.
За "средиземноморски мини-ураган" предупредиха властите на Каталуния За "средиземноморски мини-ураган" предупредиха властите на Каталуния
Чете се за: 01:15 мин.
Екокъщи на бъдещето: Ще живеем ли отново в домове от глина? Екокъщи на бъдещето: Ще живеем ли отново в домове от глина?
Чете се за: 03:40 мин.
Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат? Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат?
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Хиляди фенове гледаха завръщането на „Под прикритие“: Емоции и аплодисменти след прожекцията
Хиляди фенове гледаха завръщането на „Под прикритие“:...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6" "10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
"Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ) "Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Нобеловата награда за медицина: Лауреатите са поставили началото на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Залози на „черно тото“ ли са мотивът за убийството на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Съмнения за чума в Русия? ЕС и САЩ внимателно следят ситуацията
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Инцидент с кораб край Черно море, двама души загинаха след удар с дрон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ