Франция в очакване на още ученически протести, 15-годишен загуби ръката си в Ланс

Франция се готви за масови протести днес. Ученически организации призоваха за провеждането в цялата страна на масови демонстрации срещу лошите условия в училищата, недостига на учители и претоварената учебна програма.

Властите съобщиха, че по време на протестите в Ланс, 15-годишен ученик е загубил ръката си.

Вчера над 500 училища бяха напълно или частично затворени. От началото на ученическите протести, които започнаха в началото на миналата седмица, са били подпалени или разграбени 24 училища.

Около 80 училищни служители са били ранени. Задържани са над 5 хиляди души, повечето от които ученици.





