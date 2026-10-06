Американският първи дипломат на европейска обиколка

Американският държавен секретар Марко Рубио е в Исландия, за да продължи кампанията на Вашингтон в Арктика след споразумението с Гренландия.

Фокус на разговорите му в Рейкявик са икономиката и сигурността.

По-късно днес той ще пристигне в Гърция, където ще обсъди енергетиката, трансфера на американски втечнен газ през Гърция и регионалната сигурност.

С премиера Кириакос Мицотакис и с гръцкия външен министър, Рубио ще разговаря и за доставките на изтребители F 35. Рубио оглавява американската делегация на шестия кръг от стратегическия диалог между Съединените щати и Гърция. Посещението му е част от европейската му обиколка. След Гърция той ще посети Португалия.





