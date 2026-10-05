Марко Рубио в Исландия: САЩ и Исландия обсъждат сигурността и икономиката

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна в Исландия, за да продължи кампанията на Вашингтон в Арктика след споразумението с Гренландия. В Рейкявик, Рулио се среща с официални лица, за да обсъдят сътрудничеството в областта на икономиката и сигурността.

„Те са членове на НАТО и добри приятели на Съединените щати", коментира първият американски дипломат.

Това кратко пътуване, колкото символично, толкова и политическо, идва след споразумението за сигурност с Гренландия, подписано преди около десет дни в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.