Прокуратурата с подробности за акцията в пловдивската болница "Св. Георги"

Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на Медицинския факултет проф. Мариела Генева-Попова.

Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации.

Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържани ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата.