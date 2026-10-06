БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата с подробности за акцията в пловдивската болница "Св. Георги"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Прокуратурата с подробности за акцията в пловдивската болница "Св. Георги"
Слушай новината

Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на Медицинския факултет проф. Мариела Генева-Попова.

Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации.

Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържани ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата.

#полиция и прокуратура #подробности #Пловдивска болница #"Св. Георги" #акция

Последвайте ни

ТОП 24

Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
1
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил
2
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от...
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ)
3
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив,...
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
4
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини,...
„Под прикритие 6“: Днес е първата предпремиера на новия сезон
5
„Под прикритие 6“: Днес е първата предпремиера на новия...
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на БНТ за голямото завръщане на цар Самуил
6
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Здраве

Започна безплатната имунизация срещу грип за деца - за личните лекари са осигурени 47 504 дози назални ваксини
Започна безплатната имунизация срещу грип за деца - за личните лекари са осигурени 47 504 дози назални ваксини
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени до края на седмицата Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени до края на седмицата
Чете се за: 03:07 мин.
Нобеловата награда за медицина: Лауреатите са поставили началото на нова ера в невронауката Нобеловата награда за медицина: Лауреатите са поставили началото на нова ера в невронауката
Чете се за: 00:50 мин.
Здравният министър разпореди проверка за отказ за кръводаряване в Окръжна болница - нямало хранителен пакет Здравният министър разпореди проверка за отказ за кръводаряване в Окръжна болница - нямало хранителен пакет
Чете се за: 01:22 мин.
Детска болница „Света Анастасия“ в Бургас изписа първия си хоспитализиран пациент Детска болница „Света Анастасия“ в Бургас изписа първия си хоспитализиран пациент
Чете се за: 01:00 мин.
Обновена електронна система подпомага работата на над 1800 инспектори за здравен контрол Обновена електронна система подпомага работата на над 1800 инспектори за здравен контрол
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Хиляди фенове гледаха завръщането на „Под прикритие“: Емоции и аплодисменти след прожекцията
Хиляди фенове гледаха завръщането на „Под прикритие“:...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6" "10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
"Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ) "Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Нобеловата награда за медицина: Лауреатите са поставили началото на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Залози на „черно тото“ ли са мотивът за убийството на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Съмнения за чума в Русия? ЕС и САЩ внимателно следят ситуацията
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Инцидент с кораб край Черно море, двама души загинаха след удар с дрон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ