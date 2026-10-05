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Жълт код за слана в 24 области, но денят ще е слънчев

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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През нощта времето ще бъде ясно. Минималните температури ще останат в широк интервал – от минус 2° в котловините, където ще има условия за слана, до 12°-13° по Черноморието, в София – около 1°.

Предупреждение от първа степен, жълт код за опасност от слана, е обявено в утрешния ден в 24 области от страната.

През деня времето ще бъде предимно слънчево, с повече облаци над източната половина от страната и слаб вятър.

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 23°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа слаб вятър от запад, в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде предимно слънчево, със слаб, по най-високите части – умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 12° на Алеко до 15° в Боровец. Банско и Смолян – около 19°-20°.

И към времето в Европа. Облачно и дъждовно ще бъде над Британските острови, на Пиренеите, както и в западните и северните части от континента. По-значителни валежи се очакват в Южна Франция и Норвегия. Облачно ще бъде и на Апенините с превалявания, на места над Централна и Северна Италия. Слънчево ще бъде в Централна и Източна Европа, както и над по-голямата част от Балканите. По-значителна облачност ще има в крайните северозападни райони, но вероятността за валежи е малка.

Слънчево ще бъде времето и у нас през следващите дни, със слаб вятър от юг-югоизток.

Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 23° и 28°. В петък на отделни места в западните райони ще превали дъжд, а температурите ще се повишат с още градус-два.

В събота на много места ще има валежи от дъжд, първо в северозападната половина от страната, а след това и на югоизток. Дневните температури ще се понижат чувствително.

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