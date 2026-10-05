100 години от рождението на Георги Георгиев - Гец: Изложба разказва за живота и ролите му

100 години от рождението на Георги Георгиев - Гец - един от големите актьори на българската театрална сцена и родното кино. По този повод в Народния театър "Иван Вазов" бе открита изложба, която разказва неговия път с фотографии, документи и архивни материали.

Актьорът остава в историята с десетки театрални и филмови роли – сред тях Странджата в "Хъшове", капитан Продан Липовски в "Златният зъб" и капитан на кораба във "Васко да Гама от село Рупча", театралните му роли – на Странджата в "Хъшове", дядо Боже в "Образ и подобие" и хаджи Ахил в "Чичовци".

Снимки: БТА

Заглавието на изложбата "Мълчанието в реплика" е препратка към начина, по който актьорът изгражда образите си – не само с думи, но и с поглед, жест и пауза.