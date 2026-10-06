Жителите на варненския квартал "Виница" искат самостоятелно управление

Задръствания, недостиг на места в детската градина и училищата и изоставаща ВиК инфраструктура сред най-сериозните проблеми на варненския квартал "Виница". Жителите на района предлагат кварталът да бъде обособен като самостоятелен административен район, което да позволи по-ефективното му управление.

Освен останалите проблеми, в последните години жителите на "Виница" са свидетели и на презастрояване, населението нараства значително, а съществуващата инфраструктура не е предвидена за толкова голям брой хора. Има и сериозни задръствания:

Красимир Керчев, председател на Сдружение “Парк Виница”: "Часовете след 8 и около 8, между 8 и 9 са ключови. И хората там чакат с по 30 и повече минути, докато стигнат за 6 км до Варна. Община Варна е планирала в Общия устройствен план да изгради инфраструктура - четирилетнов път, разширенето на "Осми приморски полк", което по една или друга причина не се случва. Но не се случват и другите инвестиции, които са обществени за квартала. Но се случват частните и на това се дължи това презастрояване. Според нас, това наскоро беше казано и от един представител на Съвета по устройство на територията във Варна, който каза, че на практика Общият устройствен план във Варна се прилага на парче и на практика не се прилагат обществените инвестиции."

Под обществени инвестиции хората в квартала разбират детски градини, училища, парк. Има само една детска градина, с 12 места в яслена група за живеещите в квартала 35-36 хиляди души.

Красимир Керчев, председател на Сдружение “Парк Виница”: "Само си представете за какво става на въпрос. Това е невъзможно. Почти е невъзможно за нормално дете да бъде записано в ясла. Детската градина е най-трудно достъпната за деца също от хора от квартала. Ние отправихме запитване към община Варна, техен представител да дойде тук на място и да отговори на въпросите на хората. Но така и от община Варна не ни изпратиха събеседник с мотив, че въпросите, които сме отправили касаят три дирекции."

В края на септември все пак е имало среща на жители на квартала с кмета на Варна Благомир Коцев, на която отново са получили обещания да се работи за решаването на проблемите им:

Георги Козарев, жител на кв. “Виница”: "Това е обещане от много години, да се разшири администрацията на "Виница". Администрацията не само не се разшири, тя се намали и се закри. Ние имаме нужда тук от административно обслужване. Имаме много проблеми в квартала, които са много различни от проблемите в другата част на район "Приморски"."

Огромен проблем и и сметоизвозването, като жителите настояват да се промени системата на извозването на боклука. Искат и по-голяма част от местните данъци да остават в квартала, да има изнесено социално подпомагане

Георги Козарев, жител на кв. “Виница”: "Нашите хора губят много време да стигнат от тук до място, където трябва да се подадат елементарни документи. И ако има някаква грешка или някакъв документ да се забрави, втори път трябва да извършат същото нещо, което не е добре. Имаме нужда от някакво подпомагане тук, от администрация. Не знам защо кметът на район "Приморски" реши да закрие тук администрацията. Въпросът ми е лично към него, лично към този човек. Трябва да имаме тук заместник кмет на квартала. Не знам колко човека от квартал знаят кой е, името му дали знаят кой е. Дали са го виждали."

Хората се надяват и на нови инвестиции в зони за отдих и детски площадки. Проектът за парк буксува от години. От своя страна от община Варна са заявили готовност да започнат основен ремонт на 7 улици и на най-голямата детска площадка в квартала, но средства се чакат от държавата.

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