"Тренд": Сигурен балотаж на вота, Йотова - Вълчев с подкрепа от близо 48%

Малко над 2 милиона души или 38% от пълнолетните български граждани декларират, че със сигурност ще гласуват на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват, сочат данните на изследване на социологическа агенция "Тренд". Според социолозите това означава сигурен балотаж.

Проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1003 души на възраст 18+.

За две трети от българите - 66% предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, за 29 на сто са много важни, а за 37% са по-скоро важни.

Кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев получава подкрепата на 47,8%.

За Гюров-Кандев биха гласували 24,6 на сто, а на трето място се нареждат кандидатите на „Възраждане“ Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете.

Кандидатите на МЕЧ Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6 на сто, а Михайлов-Матеева от „Величие“ заемат пета позиция с 2,4%.

Шестото място е за Христанов-Черкезова с 1,9 на сто.

Инфографики: "Тренд"

Според "Тренд" ако изборите за парламент бяха днес, „Прогресивна България“ остава лидер, с подкрепата на 40,8% от гласуващите.

Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2 на сто. На трето и четвърто място са ПП и ДБ със съответно 7,6 и 6,5% от заявилите, че биха гласували.

ДПС остава с подкрепата на 6,2 на сто, а „Възраждане“ е с 5,7%.

Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ - с 3,8% и БСП - с 3,6 на сто. Следват ги Величие с 2,7% и Сияние с 2,2%.