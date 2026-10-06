Над 21 000 птици наблюдаваха участниците в Европейските дни на птиците у нас

Повече от 150 души се включиха в организираните в България наблюдения на птици по време на Европейските дни на птиците. В рамките на инициативата, провела се през почивните дни на различни места в страната, участниците преброиха над 21 000 птици от десетки видове, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.

Сред интересните наблюдения в страната ни са черногуш гмуркач, червеногуша мухоловка, белогръб кълвач, орел рибар, бяла лопатарка, скален орел, морски орел.

И тази година в различни части на континента бяха отбелязани и множество интересни наблюдения на редки видове, посочиха от БДЗП. Сред акцентите са масовата миграция на червеногушата бъбрица, както и наблюденията на бъбрицата на Ричард и зелената бъбрица в Белгия, Дания и Нидерландия. Жълтовежди певци са регистрирани в Дания, Швейцария и Малта. В Гърция са наблюдавани над 73 малки белочели гъски и три египетски лешояда, а сред интересните наблюдения в Италия са ястребовият орел и мраморната патица. В Скандинавия са регистрирани няколко изключително редки за региона вида, сред които кремав бегач и чернолика овесарка. В Турция е отчетена интензивна миграция на грабливи птици – 1128 малки кресливи орли.

Най-много наблюдавани птици е имало във Финландия – 1,6 милиона птици. В Швеция са регистрирани 742 877 птици, а в Унгария – 628 635. Сред най-многобройните наблюдавани видове са белочелата гъска, обикновеният скорец и чинката.