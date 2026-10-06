БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:02 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 21 000 птици наблюдаваха участниците в Европейските дни на птиците у нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Общество
Запази

Кафявоглавата потапница е най-многобройната птица, наблюдавана у нас

000 птици наблюдаваха участниците европейските дни птиците нас
Снимка: Българско дружество за защита на птиците
Слушай новината

Повече от 150 души се включиха в организираните в България наблюдения на птици по време на Европейските дни на птиците. В рамките на инициативата, провела се през почивните дни на различни места в страната, участниците преброиха над 21 000 птици от десетки видове, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.

Сред интересните наблюдения в страната ни са черногуш гмуркач, червеногуша мухоловка, белогръб кълвач, орел рибар, бяла лопатарка, скален орел, морски орел.

И тази година в различни части на континента бяха отбелязани и множество интересни наблюдения на редки видове, посочиха от БДЗП. Сред акцентите са масовата миграция на червеногушата бъбрица, както и наблюденията на бъбрицата на Ричард и зелената бъбрица в Белгия, Дания и Нидерландия. Жълтовежди певци са регистрирани в Дания, Швейцария и Малта. В Гърция са наблюдавани над 73 малки белочели гъски и три египетски лешояда, а сред интересните наблюдения в Италия са ястребовият орел и мраморната патица. В Скандинавия са регистрирани няколко изключително редки за региона вида, сред които кремав бегач и чернолика овесарка. В Турция е отчетена интензивна миграция на грабливи птици – 1128 малки кресливи орли.

Най-много наблюдавани птици е имало във Финландия – 1,6 милиона птици. В Швеция са регистрирани 742 877 птици, а в Унгария – 628 635. Сред най-многобройните наблюдавани видове са белочелата гъска, обикновеният скорец и чинката.

#бдзп #преброяване на птици

Последвайте ни

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
2
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
3
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
4
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
5
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
6
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Екология

Как в Индия спасяват остров, който се връща в морето
Как в Индия спасяват остров, който се връща в морето
Срещу климатичните промени: Нови сортове плодове разработват в Института по земеделие в Кюстендил Срещу климатичните промени: Нови сортове плодове разработват в Института по земеделие в Кюстендил
Чете се за: 02:12 мин.
"Триглав": Последният ледник в Словения е на път да изчезне до дни "Триглав": Последният ледник в Словения е на път да изчезне до дни
Чете се за: 02:32 мин.
"Чадъри" от тръби и найлони спасяват коралите от прегряване "Чадъри" от тръби и найлони спасяват коралите от прегряване
Чете се за: 03:05 мин.
Нова надпревара: Кой първи ще изгради ядрени реактори на Луната? Нова надпревара: Кой първи ще изгради ядрени реактори на Луната?
Чете се за: 02:50 мин.
Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано? Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано?
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа "Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна 33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ