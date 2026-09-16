Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с премиера на България

Състоянието на ЕС е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на Съюза. Живеем в сложни времена - на големи опасности, но и на големи възможности, каза Фон дер Лайен. Климатичните промени, изкуственият интелект и конкуренцията с Китай бяха във фокуса на изказването ѝ.

С цитат на Чарлз Дикенс, че живеем в интересни времена, на огромни възможности, но и огромни предизвикателства, така започна речта на Урсула фон дер Лайен, в която тя изтъкна поводите за гордост през изминалата година, а именно, че Европа върви уверено по свой път, повиши разходите си за отбрана, скъса със зависимостта от руските изкопаеми горива. Сред предизвикателствата тя изтъкна това, че старите приятелства се сриват, има възход на крайностите, повишиха се и разходите за живот. Основен акцент в нейната реч за състоянието на Съюз за тази година беше икономиката. Тя обяви редица мерки и инициативи, които да стимулират икономиката. Сред тях е международен проект за свързаност с участието на България.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме Среден коридор. Ще имаме възможност да внедрим над 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.



Целта ни е да диверсифицираме транспортните маршрути, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме регионална среща на високо равнище за свързаност съвместно с министър-председателя на България."

Речта си за състоянието на Съюз за тази година Урсула фон дер Лайен, произнесе в присъствието на канадския министър-председател Марк Карни, който е почетен гост. Трябва да преразгледаме отношенията си с Канада, каза Урсула фон дер Лайен, като целта е Канада да стане първият асоцииран член на Европейския Съюз.

Другият важен акцент от нейната реч беше акта за децата. Утре предстои да бъде внесен Закон за децата, свързан с присъствието им в социалните мрежи. Той предвижда забрана до 13-годишна възраст за децата за използване на социални мрежи и без профили до 15 години.

Тя засегна отношенията с Китай и се обяви за диалог с Пекин във връзка с европейската зависимост от критични материали.

Разширяването на Европейския съюз също беше ключова тема. Тя спомена, че е ужасена от погребението на Радко Младич в Сърбия и каза, че възхвалата на военнопрестъпници няма място в Европейския съюз. И за това присъединяването към блока би означавало единствено само спазване на европейските ценности.

Климатичните промени и борбата и справянето с изкуствения интелект също са сред важните предизвикателства. Да, каза Урсула фон дер Лайен, но с човешко лице.

Председателят на ЕК каза, че може би това е било една от най-прохладните лета, с които Европа се е сблъсквала и за това са необходими повече мерки, за да можем да се справяме за напред.

Тя потвърди подкрепата си за Украйна, спомена и ситуацията в Близкия изток и предизвикателствата свързани с тези конфликти.

Снимки: БТА