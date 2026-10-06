Бившият шеф на германското разузнаване Август Ханинг е задържан по подозрение в шпионаж и държавна измяна

Бившият дългогодишен шеф на германското външно разузнаване Август Ханинг е бил задържан по подозрение в шпионаж, измяна и придобиване на класифицирана информация за чужда държава, съобщава влиятелния вестник "Bild".

Разследването е започнало след разкриването на предполагаемо изтичане на разузнавателни доклади, предназначени за канцеларията на канцлера, посочи "Bild". Според прокуратурата, Ханинг, който оглавяваше външното разузнаване до 2005 година, е закупил секретна информация от бивш служител на Федералната разузнавателна служба на Германия BND и е имал намерение да я препродаде в рамките на своята консултантска дейност. BND и офисът на федералния прокурор на Германия не са отговорили на запитванията на "Ройтерс" за коментар.