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Бившият шеф на германското разузнаване Август Ханинг е задържан по подозрение в шпионаж и държавна измяна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Бившият шеф на германското разузнаване Август Ханинг е задържан по подозрение в шпионаж и държавна измяна
Снимка: БГНЕС
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Бившият дългогодишен шеф на германското външно разузнаване Август Ханинг е бил задържан по подозрение в шпионаж, измяна и придобиване на класифицирана информация за чужда държава, съобщава влиятелния вестник "Bild".

Разследването е започнало след разкриването на предполагаемо изтичане на разузнавателни доклади, предназначени за канцеларията на канцлера, посочи "Bild". Според прокуратурата, Ханинг, който оглавяваше външното разузнаване до 2005 година, е закупил секретна информация от бивш служител на Федералната разузнавателна служба на Германия BND и е имал намерение да я препродаде в рамките на своята консултантска дейност. BND и офисът на федералния прокурор на Германия не са отговорили на запитванията на "Ройтерс" за коментар.

#Август Ханинг #бивш шеф #подозрение в шпионаж #задържан #държавна измяна #германско разузнаване

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