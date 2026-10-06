Поредна размяна на удари между Русия и Украйна

Четирима са загинали и трима са били ранени при украинско нападение с дронове в окупираната Луганска област, съобщава местният руски губернатор.

Според него мишена са били пътнически превозни средства и камиони. През нощта украински дронове са осъществили една от най.-мащабните атаки срещу Московска област. Съобщава се две жертви.

Кметът на Москва съобщава, че срещу столицата са били изстреляни 650 апарата. По-късно пред деня Русия отново нанесе удар срещу Северния мост над река Днепър в Киев.

Според руското министерство на отбраната пътното съоръжение се използване за прехвърляне на военни части.