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Поредна размяна на удари между Русия и Украйна

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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поредна размяна удари русия украйна
Снимка: БТА
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Четирима са загинали и трима са били ранени при украинско нападение с дронове в окупираната Луганска област, съобщава местният руски губернатор.

Според него мишена са били пътнически превозни средства и камиони. През нощта украински дронове са осъществили една от най.-мащабните атаки срещу Московска област. Съобщава се две жертви.

Кметът на Москва съобщава, че срещу столицата са били изстреляни 650 апарата. По-късно пред деня Русия отново нанесе удар срещу Северния мост над река Днепър в Киев.

Според руското министерство на отбраната пътното съоръжение се използване за прехвърляне на военни части.

#Русия и Украйна #атаки с дронове #войната в Украйна

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