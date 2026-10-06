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МЗ започва проверки за нарушения в лечебните заведения във всички 28 области

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Снимка: БТА
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Министерството на здравеопазването (МЗ) започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната. Целта е да бъдат установени евентуални нарушения, свързани с качеството и безопасността на медицинската помощ и с целесъобразното разходване на публични средства, съобщиха от здравното министерство.

Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова във връзка с данните, установени след акцията на прокуратурата и полицията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. В тях ще участват Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), съобразно правомощията им.

"Този случай е повод за нас да стартираме проверки в цялата страна. Не искаме да създаваме излишно напрежение, а да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване, безопасност за пациентите и че средствата в системата се разходват правилно и целесъобразно", заяви министър Катя Ивкова.

Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване.

Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Целта е да бъдат установени евентуални нарушения и неправомерно отчетени медицински дейности.

Във връзка със съмненията за фиктивни хоспитализации Министерството ще потърси съдействието на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за съвместни проверки. Чрез съпоставка на данните и информацията от контролните системи ще се проверява за евентуално неправомерно отчитане на медицински дейности и нецелесъобразно разходване на публични средства.

"Има достатъчно информация, която може да насочи вниманието към потенциални нередности. Затова е важно да съчетаем проверките на място с анализа на данните в информационните системи на НЗОК и Националната здравноинформационна система", посочи министър Ивкова.

Паралелно с контролните действия Министерството на здравеопазването работи с „Информационно обслужване“ по разширяване на възможностите на електронното здравеопазване. Предвижда се чрез е-Здраве пациентите да получават информация за разходите, отчетени за тяхното лечение в болничната и извънболничната помощ. При установени несъответствия те ще могат да подават сигнали. Информацията ще подпомага и идентифицирането на случаи, които подлежат на последваща проверка.

Проверките ще обхванат също организацията на работа и контрола в лечебните заведения. След приключването им резултатите ще бъдат съпоставени с вътрешните проверки на болничните ръководства, за да бъдат преценени необходимите последващи действия. Министър Ивкова подчерта, че проверките трябва да дадат ясна картина за наличието на нарушения във всяка област и за предприетите действия от компетентните институции.

#министър Катя Ивкова #Катя Ивкова #УМБАЛ "Св. Георги" #проверки #Пловдив

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