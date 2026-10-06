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Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница

До 29° в края на седмицата, дъжд и гръмотевици от петък

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През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна, съобшиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от 0° на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13° - 14° по Черноморието, в София – около 6°. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 24°. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат в интервала 21° - 24°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 23° и 28°. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е южен, в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24° - 29°.

#гръмотевици от петък #времето #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

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