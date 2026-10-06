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ИЗВЪНРЕДНО
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница

Спортни новини 06.10.2026 г., 12:30 ч.

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Спортни новини 06.10.2026 г., 12:30 ч.
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