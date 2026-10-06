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Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
12:42, 06.10.2026
Чете се за: 03:32 мин.
Български спасители продължават издирването на моряци от...
12:15, 06.10.2026 (обновена)
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Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към...
11:51, 06.10.2026
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
11:39, 06.10.2026
Чете се за: 04:35 мин.
Два кораба са ударени от дронове в български води,...
10:58, 06.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:52 мин.
Румен Радев свиква среща с институциите след инцидента в...
09:36, 06.10.2026
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Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в...
08:41, 06.10.2026
Чете се за: 05:27 мин.
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ИЗВЪНРЕДНО
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница
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Спортни новини 06.10.2026 г., 12:30 ч.
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12:30, 06.10.2026
Спорт
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12:07, 06.10.2026
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
12:06, 06.10.2026
Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб
11:36, 06.10.2026
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
11:31, 06.10.2026
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11:27, 06.10.2026
Дрон удари кораб в Черно море край Румъния вчера, какви мерки...
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#спортни новини
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