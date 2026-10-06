Румен Радев за нападнатите кораби в Черно море: Взели сме всички необходими мерки

В момента ние сме взели всички необходими мерки. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. Той припомни, че по-рано през деня е свикал службите и институциите по темата.

Според премиера темата вече се използва за политически цели.

Румен Радев, премиер: "Разбира се, това е решение на президента на Републиката, но вие виждате вече как някои политически сили спекулират. И при един КСНС, точно в предизборната обстановка, от некомпетентни хора ще чуем всякакви приумици."

Най-важното е да издирим хора, които са оцелели, това е наша първостепенна задача, обясни още Румен Радев. Според него не е добре, че Русия и Украйна си разменят отговори, които излизат далеч извън техните граници и териториални води.