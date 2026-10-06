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Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница
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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Румен Радев за нападнатите кораби в Черно море: Взели сме всички необходими мерки

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Свикването на КСНС е решение на президента

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В момента ние сме взели всички необходими мерки. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. Той припомни, че по-рано през деня е свикал службите и институциите по темата.

Според премиера темата вече се използва за политически цели.

Румен Радев, премиер: "Разбира се, това е решение на президента на Републиката, но вие виждате вече как някои политически сили спекулират. И при един КСНС, точно в предизборната обстановка, от некомпетентни хора ще чуем всякакви приумици."

Най-важното е да издирим хора, които са оцелели, това е наша първостепенна задача, обясни още Румен Радев. Според него не е добре, че Русия и Украйна си разменят отговори, които излизат далеч извън техните граници и териториални води.

#нападнати кораби #Румен Радев, #свикване на КСНС #Черно море

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