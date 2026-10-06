Пулев: Над 1,4 млрд. евро на ББР са блокирани и неизползваеми

Над 1,4 млрд. евро от капитала на държавната Българска банка за възстановяване и развитие са блокирани и не могат да бъдат използвани. Това обяви вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев. По думите му се търси решение, но предстои ББР да набере над 1 млрд. евро от чуждите пазари, за да подпомогне българския бизнес.

Как се стига до блокирането на 1,4 млрд. евро? През ноември 2025 година правителството на Росен Желязков увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева. Част от сумата остава неусвоена до април тази година и служебният финансов министър Георги Клисурски решава да я върне в бюджета. Още тогава от кредитната институтския обясниха, че това ще отнеме месеци.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Тази операция буквално доведе до един пълен хаос и това намаляване на капитала в момента е в един вакуум, не могат да се използват тези средства нито от министерство на финансите, нито от българската банка за развитие. Буквално тези средства са някъде в стратосферата и никой не може да ги ползва."

Пулев каза още, че предстои нова набиране на средства за банката. На въпрос на "По света и у нас" дали ще бъдат заделени пари от новия бюджет за институцията, той отговори:

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: " Държавата категорично ще си запази управляващата роля и акционерното участие в банката, говорим за дългосрочно кредитиране."

Предстои банката да създаде нови инструменти за подпомагане на земеделските производители, дребния бизнес, общините и сектор производство.

Деляна Иванова, председател на НС на ББР: "Продължаваме програмите за стимулиране на кооперирането на земеделските стопани, както и подкрепата за малки и средни предприятия, която за да има по-широко покритие все повече се измества към схемите за гарантиране на търговските банки."

Вицепремиерът представи и новите членове на надзорния съвет на банката като в него запазва поста си само Деляна Иванова. Другите трима са банкерите Иван Купов и Иван Райчков, както и бившият директор на Европейската банка за възстановяване и развитие у нас - Даниел Бърг.