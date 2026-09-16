Отлична реколта от грозде, но ниските цени притесняват лозарите в Поморийско

Отлична реколта и качествено грозде, но трудна реализация и ниски изкупни цени – това отчитат лозарите в Поморийско. Тази година добивът се очаква да бъде с до 20-30% по-висок спрямо миналата, но производителите са изправени пред високи разходи и ограничено търсене от страна на винарските изби.

Гроздоберът в Бургаско вече е в разгара си. Производителите отчитат добра реколта, но посочват, че проблемите с реализацията на продукцията остават. Младен Варбанов е собственик на лозови масиви край Поморие и очаква значително по-добър добив спрямо миналата година:

"Реколтата тази година е много добра. С оглед големите вложения, които се направиха през последните 10-15 години по лозарската програма, бяха засадени много лозя с нови модерни сортове и сега в момента те са в разгара на своя потенциал. Очакваме един добив около 120-130% в сравнение с предходната година", каза той.

По думите му в Поморийския район засега няма сериозен проблем с реализацията на белите сортове, за които районът е традиционно известен. По-рискова е ситуацията при част от червените сортове:

"Конкретно за нашия регион е известно, че тук крайбрежният район е белият район, районът на белите грозда. И въпреки това има известни насаждения с червени грозда, по-скоро те са в по-рисково положение. И въпреки това предполагаме, че ще бъдат изкупени. Няма откази засега. Очакваме от по-далечни изби да дойдат да проявят интерес да го вземат – примерно сортовете Мерло, Каберне и някои други", обясни Варбанов.

Основният проблем според него е свързан с пазара на готовата продукция на винарските предприятия. Именно от продажбите на вино зависи и търсенето на грозде:

"Ние не произвеждаме стокова продукция, ние произвеждаме суровина за винарската индустрия. И от реализацията на готовата продукция на винарските изби зависи и изкупуването, и цената, която те определят за нас."

По думите му тази година туристическият сезон е започнал по-късно, което се е отразило и върху потреблението на вино:

"С оглед на ситуацията с туристическия сезон през тази година, ясно е, че той закъсня близо с месец. И консумацията, и предлагането, и търсенето на продукти от грозде е по-малко в сравнение с предни години. На фона на големия потенциал на Южното Черноморие към туризма, стотици хотели и къщи за гости, предлагането на български вина е доста ограничено, което е притеснително."

В същото време производителите са изправени пред значително по-високи разходи:

"На фона на обилната реколта, по-добрата реколта, понижените цени предполагаме, че ще доближат, но не вярвам да покрият разходите. С оглед промените, които настъпиха в последните години в климатично отношение, тази година беше много влажна през началото на годината. Първата половина на годината бяха извършени доста повече разходи за опазване на реколтата. И като материали, и като цена на труда има голям ръст, особено тази година – цената на труда отбелязва ръст от 35% до 40%", обясни лозарят.

Киряк Ралев също отчита по-високи разходи заради влажното време:

"Тъй като беше влажна годината, повече обработки трябваше, пръсканията също се увеличиха. Проблемите с работната ръка също са налице, но донякъде събирането на гроздето се улеснява с тези гроздокомбайни."

За част от производителите трудната реализация на продукцията вече е причина да се откажат от лозарството:

"Това да не можеш да продадеш продукцията е много лошо, защото няма какво да я правиш. Това значи, че трябва да я оставиш на полето", каза Ралев.

снимки: БНТ

По думите му има лозари, които вече са решили да изкоренят насажденията си:

"Доста хора има, които казват: от тази година повече няма да ги насаждам. Изкореняват ги и вече от тази земя търсят друг начин за препитание."

Според Младен Варбанов решението е свързано с по-добра реализация на българското вино, което би увеличило и търсенето на българско грозде:

"Пазарът за българското грозде е тясно свързан с винарската индустрия. Ние пряко сме свързани и ако те успеят да реализират продукцията, съответно ще има и търсене на грозде и цената ще бъде по-добра."

По думите му са необходими и политики за насърчаване на продажбите на българско вино:

"Би трябвало да се направят определени политики с оглед да се развие потенциалът на продажбите на българско вино. На хората да им се предлага българско вино. Идват туристи от хиляди километри, идват и пият чуждо вино, за голямо тяхно учудване. Във винените листи основно местните вина отсъстват."

В Поморийския регион са създадени над 10 по-големи и по-малки винарски изби, но според производителите липсата на достатъчно пазар за българското вино се отразява и на лозарите.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова