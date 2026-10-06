Ивайло Колев остава в ареста, въпреки позицията на прокуратурата

Ивайло Колев остава за постоянно в ареста. Днес Апелативният съд в Пловдив потвърди отказа на първата инстанция да промени мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека. Решението на магистратите е взето въпреки позицията на прокуратурата. Този път представителят на държавното обвинение се е обявил за освобождаването на Колев от ареста и е предложил той да бъде поставен под домашен арест или да бъде освободен срещу парична гаранция.

Апелативният съд обаче не е приел това становище и е оставил обвиняемия в ареста. Според магистратите Ивайло Колев е съпричастен към престъплението, за което е обвинен. В хода на разследването са били събрани и нови доказателства. Сред тях са показанията на редица свидетели, включително на свидетел с тайна самоличност.

Апелативните магистрати са преценили още, че при определяне на по-лека мярка за неотклонение съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Ивайло Колев беше задържан на 15 август при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Първоначално Районната прокуратура го привлече към наказателна отговорност за проповядване или подбуждане към дискриминация и омраза.

Впоследствие, заради преквалификацията на престъплението, разследването беше поето от Окръжната прокуратура в Пловдив.