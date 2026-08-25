Окръжният съд в Пловдив остави в ареста наемателя на клуба на „Кръв и чест“

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста наемателя на частния клуб на организацията „Кръв и чест“, който бе разбит при специализирана акция преди седмица в града. Другите двама обвиняеми, които са баща и син, остават на свобода срещу парични гаранции.

Днес стана ясно, че по разследването срещу клуба на „Кръв и чест“ е разпитван и таен свидетел. Именно неговите показания бяха представени от прокуратурата в подкрепа на тезата, че там е била проповядвана идеология, насаждаща омраза и призоваваща към насилие срещу чужденци, мигранти и представители на различни малцинства. От своя страна защитата оспори обвинението и заяви, че в него има сериозни пороци. Съдът обаче прецени да остави в ареста единствено 42-годишния Ивайло Колев, който е наемател на клуба. За 39-годишния Ивелин Велев беше потвърдена паричната гаранция от 1000 евро, а за 18-годишния му син Теодор беше определена нова гаранция – 800 евро. Припомняме, че младежът вече има постановена гаранция от 700 евро по обвинението за участие в побоя над непалските граждани в Пловдив.

Новите доказателства, представени от прокуратурата, описват как е действал пловдивският клон на организацията „Кръв и чест“.

Галина Андреева, прокурор, Окръжен съд - Пловдив: "На практика в единия от разпитите подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение, в кавички, на нови членове."

Според прокуратурата новопривлечените членове преминавали през пробен период, в който трябва да се доказват чрез действия, свързани с омраза и насилие. Бащата и синът Велеви трябвало да привличат млади хора.

Галина Андреева, прокурор, Окръжен съд - Пловдив: "Един от нашите обвиняеми основно е говорил, изнасял речи, надъхвал, грубо казано, тези млади хора, като те са били вербувани."

Според адвоката на тримата обвинението има сериозни пороци.

Стоян Мемцов, адвокат на обвиняемите: "За мен в случая няма съставомерност на деянието, още по-малко на помагачите, но в крайна сметка съдът към настоящия момент реши друго. Тайният свидетел разказва една много хубава история, но няма как да ви я пресъздам към момента."

В последните си думи пред съда обвиняемият Ивайло Колев заяви, че организацията „Кръв и чест“ няма никаква съпричастност към убийството на Младежкия хълм.