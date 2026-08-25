Измама с фалшиви резервации : Задържаният мъж публикувал обяви в безплатни сайтове

Измама в интернет. ГДБОП задържа криминално проявен, който давал под наем апартаменти в комплекси по Южното Черноморие през сайтове за безплатни обяви. Искал половината от парите за престой предварително. А на място туристите научавали, че резервациите им са фалшиви.

Елена Чолакова от Пловдив запазва апартамент за 5 дни в комплекс в Созопол през сайт за безплатни обяви на 16 юли. След телефонен разговор превежда 480 евро по банкова сметка на мъжа от обявата.

Елена Чолакова: "Цената беше по-ниска спрямо това, което се предлага. И понеже беше в последния момент - запазих през този сайт, като се обадих по телефона. Човекът настоя, че след като в същия ден ще пътуваме и ще пристигнем, искаше да се платят предварително цялата сума. Човекът имаше 5 обяви за 5 различни комплекса в Созопол."

Няколко часа след резервацията жената и 7-годишното ѝ дете пристигат в Созопол.

Елена Чолакова: "Обадих се, след като пристигнах, но човекът не дойде. Продължих да чакам 30-40 минути, един час, но той така и не дойде и тогава вече разбрах, че няма да дойде и сме излъгани. Във Фейсбук има различни групи за комплекса, в който бяхме, там също видях, че има доста други измамени хора от същия човек."

Елена подала жалба в отдела за киберпрестъпления на ГДБОП. Там имали и сигнал от друг човек, който запазил апартамент през сайт за обяви и превел 50% капаро. Но от комплекса му обяснили, че резервация на негово име няма.

Комисар Светлин Лазаров, началник на отдел в Дирекция "Киберпрестъпност", ГДБОП, МВР: "Били са реални снимки на ваканционни имоти. Просто са били взети от други обяви и са публикувани, че всъщност се предлага такъв имот. Това е таргетирана тип измама. Лятото се случва, защото хората търсят такива имоти. Зимата се случва, когато хората търсят за Коледа и Нова година имот, се активизират такъв тип измами."

В случая измамникът ползвал банковата сметка на свой близък.

Комисар Светлин Лазаров, началник на отдел в Дирекция "Киберпрестъпност", ГДБОП, МВР: "Чрез нея установихме конкретното лице. Той е действал сам, от началото на месеца е публикувал въпросните обяви. И така успяхме да разплетем цялата схема и успяхме да установим и почти всички пострадали хора."

Потърпевшите са 27 души. Те са превели на 22-годишния криминално проявен над 6 хиляди евро. Мъжът е арестуван на 17 август. От Районната прокуратура в Пловдив съобщиха, че към момента е на свобода. И допълниха, че по разследването за измама все още няма привлечен обвиняем.





