Ще оцелее ли болницата в Сопот? Лекари и местна власт търсят решение

Работата на болницата в Сопот е под въпрос, след като управителят и лекарите подадоха оставки заради несъгласие с политиката на местната власт. А кметът отново призова медиците да седнат на масата на преговорите.

Управителят на болницата алармира от 6 месеца, че лечебното заведение има нужда от финансова подкрепа.

Д-р Стефан Анастасов, управител на МБПЛ „д-р Иван Раев“, Сопот: "Нашето основно постъпление е от болнична и доболнична помощ и лимитите от Здравната каса, въпреки нашето желание, си остават недостатъчни. Средно на месец в момента недостигът е от 5000 до 7000 евро..."

В момента болницата работи по четири клинични пътеки и има около 3000 пациенти годишно от региона и страната. Преди 4 години специализирана комисия към Общинския съвет е извършила обстоен анализ на лечебното заведение и е била приета оздравителна програма. Според директора на болницата обаче тя не се изпълнява.

Д-р Стефан Анастасов, управител на МБПЛ „д-р Иван Раев“, Сопот: "Председател беше кметът Стоенчев и оттогава никой нищо не прави. Съдържаше 50 000 лева от капиталови разходи и преди 4 години между 50 000 и 100 000 лева за активна дейност в самата болница... Иван Киров, рехабилитатор: "Пациенти имаме достатъчно, получаваме засега заплати всеки месец, но в момента сме притеснени."

Кметът на Сопот призова управителя и лекарите да оттеглят оставките си и да седнат на масата на преговорите.

Станислав Стоенчев, кмет на Сопот: "Затова вчера апелирах да не стига до оставки, а заедно с Общинския съвет да седнем и да преговаряме. Мисля, че общината може да помогне на болницата."

Жителите на Сопот призоваха местната власт да вземе спешни мерки за запазване на болницата.

Лазар Атанасов, пациент: "Ако се случи така нашите управляващи да затворят болницата, има стари хора, пенсионери, ще трябва да тичат и с какво да тичат, пеша, и ще отидат до Пловдив."

Тази вечер общинските съветници се събират, за да се опитат да намерят изход от кризата с финансирането на болницата.