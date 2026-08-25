Очакват ли се големи разлики при „Гражданската отговорност“ след влизането в сила на „Бонус-малус“?

След десетилетия отлагане от днес влиза в сила системата "Бонус-Малус" при застраховката "Гражданска отговорност". Според нея по-скъпи застраховки ще плащат шофьорите, причинили катастрофи с щети. По данни на КФН в този кръг попадат около 3,5% от всички автомобилисти у нас. Застрахователните брокери очакват това да доведе до големи разлики в цените на застраховката.

Досега застрахователите не разполагаха с пълна информация за шофьорите и причинените от тях щети. Виновните водачи можеха да не плащат по-високи застраховки, като сменяха застрахователя си. С новата наредба обаче това се променя и до шест месеца всеки застраховател ще трябва да подава информация към Гаранционния фонд, която да е общодостъпна в бранша.

Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН: "Повечето хора са изрядни шофьори и за тях може да се очаква цената да продължи да бъде подобна на тази, която към момента плащат."

За останалите обаче цените рязко ще се увеличат.

Александър Цветков, собственик на фирма за онлайн застраховане: "Ако в момента има разлика в цената на един застраховател от друг, тя ще нарасне до 50-60% при различните застрахователи."

Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН: "Всеки застраховател ще може по собствен начин да преценява как да цени и как да прилага тези данни, с които ще разполага. Това със сигурност ще засили конкуренцията и ще отговаря на един по-конкурентен пазар."

Застрахователите ще трябва задължително да обявяват методиката си на електронните си страници. Огнян и Звезда са дългогодишни шофьори и оценяват положително промените.

Огнян Обрешков, шофьор: "Аз съм от 81-ва година шофьор, мен са ме блъскали, обаче аз не съм. Правил съм нарушения, щото съм спирал на забранени места и така нататък. Обаче този бонус е хубав, идеален е за примерните шофьори."

Звезда Димитрова: "Наистина трябва да има справедливост, сега колко трябва да бъде застраховката, аз не мога да определя."

Според логиката на "Бонус-Малус" би трябвало изрядните шофьори да плащат по-ниски застраховки, но това не означава, че те ще поевтинеят.

Александър Цветков, собственик на фирма за онлайн застраховане: "Няма да има увеличение за тях със сигурност, няма наредба, която да казва, че трябва да има намаление, но всеки застраховател ще иска да вземе по-добрите клиенти с по-малко щети за застрахователите."

В България около 3,3 млн. са леките коли със застраховки "Гражданска отговорност", шофьорите са повече и затова ще се запази принципът - застраховката да следва колата.

Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН: "Бонус-Малус ще важи за автомобила и за да няма злоупотреби, тоест прехвърляне на автомобил, когато някой е причинил повече щети, в системата се въвежда освен собственик и обичайният ползвател."

Александър Цветков, собственик на фирма за онлайн застраховане: "Ако автомобилът бъде продаден на друго лице, не на жена ви, а на непознат човек, автомобилът няма да наследява историята."

Регулаторът няма да въвежда таван на цената на застраховката.

Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН: "Държавно регулиране на цените няма да бъде правено. Досега системата Бонус-Малус е катастрофирала два пъти, това е трети опит."

Очаква се въвеждането на Бонус-Малус да се отрази и на цената на автокаското след март догодина, тъй като застрахователите ще имат пълна информация за щетите.